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Эксперт по питанию раскрыла правду о растительном молоке: пить или не пить

Lite » Еда 17.07.2019 - 15:26
Эксперт по питанию раскрыла правду о растительном молоке: пить или не пить
Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Диетолог ответила на вопрос о пользе растительного молока

Растительное молоко в последнее время приобретает все большую популярность и занимает место животного на столе тех, кто хочет похудеть и правильно питаться. И если для людей с непереносимостью лактозы это вынужденная мера, то стоит ли увлекаться этим продуктом всем остальным? На этот вопрос в Instagram ответила эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина.

По сути, растительное молоко – это вытяжка из семян, орехов и злаков. Казалось бы – сплошная польза!

Но производители растительного молока не всегда озвучивают всю информацию:

Эксперт по питанию раскрыла правду о растительном молоке: пить или не пить

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • овсяное молоко безвкусное, поэтому иногда производители добавляют в него сахар и вкусовые добавки;
  • в миндальном молоке много полиненасыщенных омега-6 кислот (не путайте с омега-3). Для стройности и здоровья это не очень хорошо;
  • в соевом молоке содержится большое количество фитоэстрогенов, избыток которых увеличивает риск развития фибром и миом.

Эксперт по питанию раскрыла правду о растительном молоке: пить или не пить

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт нашла в составе растительного молока мальтодекстрин (чистая патока, т.е. глюкоза!). В других – жиры, которые добавляют для густоты продукта. Много где есть тростниковый сахар. Вы уверены в пользе такого продукта? Если хотите попробовать, то выбирая марку, смотрите составы, ищите чистый продукт без добавок

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