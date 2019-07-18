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Топ-5 полезных злаков в рационе худеющих: что включить в меню

Lite » Еда 18.07.2019 - 08:42
Топ-5 полезных злаков в рационе худеющих: что включить в меню
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт пояснила, каким кашам лучше отдать предпочтение

Каши – это одна из самых важных составляющих правильного рациона. Отказываться от них не стоит даже тем, кто стремиться похудеть, ведь  многие из злаков являются ценным источником витамином и микроэлементов. О том, каким кашам лучше отдать предпочтение, на странице в Instagram рассказала диетолог Наталья Кошкина.

Эксперт делиться главным правилом - выбирать цельные злаки (те, которые прошли минимальную обработку). И вот почему:

  • В них сохраняется максимум полезных веществ.
  • В них больше клетчатки.
  • Это сложные углеводы, которые дольше перевариваются и, следовательно, продлевают чувство сытости.
  • Они не вызывают резких скачков уровня сахара в крови.

Топ-5 полезных злаков в рационе худеющих: что включить в меню

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Например, бурый рис – это сложные углеводы, белый рис – простые; гречка – сложные, гречневый продел – простые. Тоесть, чем больше обработка злака, тем проще углевод.

Топ-5 полезных каш для здоровья и красивой фигуры:

Овсянка
Очень богата полезными веществами и клетчаткой, отлично насыщает. Главное, берите овсянку долгой варки. Овсянка быстрого приготовления – простой углевод.

Топ-5 полезных злаков в рационе худеющих: что включить в меню

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Бурый рис
Отличный источник магния, фосфора, цинка, тиамина, ниацина, витамина В-6 и клетчатки.

Гречка
Содержит 18 (!) аминокислот, богата фолиевой кислотой, укрепляет иммунитет.

Топ-5 полезных злаков в рационе худеющих: что включить в меню

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Перловка
Содержит чуть ли не половину полезных веществ из таблицы Менделеева. Минус в том, что крупа долго варится, поэтому стоит её замачивать заранее.

Киноа
Помимо высокого содержания витаминов, минералов и клетчатки, славится высоким содержанием белка. Стоит дороже других злаков, но она сильно разваривается (хватает надолго).

Кстати, диетолог Наталья Кошкина назвала шесть привычек, способных замедлить похудение.

Ранее эксперт по правильному питанию Катя Медушкина рассказала правду о покупном растительном молоке.

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