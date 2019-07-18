Топ-5 полезных злаков в рационе худеющих: что включить в меню

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт пояснила, каким кашам лучше отдать предпочтение

Каши – это одна из самых важных составляющих правильного рациона. Отказываться от них не стоит даже тем, кто стремиться похудеть, ведь многие из злаков являются ценным источником витамином и микроэлементов. О том, каким кашам лучше отдать предпочтение, на странице в Instagram рассказала диетолог Наталья Кошкина.

Эксперт делиться главным правилом - выбирать цельные злаки (те, которые прошли минимальную обработку). И вот почему:

В них сохраняется максимум полезных веществ.

В них больше клетчатки.

Это сложные углеводы, которые дольше перевариваются и, следовательно, продлевают чувство сытости.

Они не вызывают резких скачков уровня сахара в крови.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Например, бурый рис – это сложные углеводы, белый рис – простые; гречка – сложные, гречневый продел – простые. Тоесть, чем больше обработка злака, тем проще углевод.



Топ-5 полезных каш для здоровья и красивой фигуры:

Овсянка

Очень богата полезными веществами и клетчаткой, отлично насыщает. Главное, берите овсянку долгой варки. Овсянка быстрого приготовления – простой углевод.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Бурый рис

Отличный источник магния, фосфора, цинка, тиамина, ниацина, витамина В-6 и клетчатки.

Гречка

Содержит 18 (!) аминокислот, богата фолиевой кислотой, укрепляет иммунитет.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Перловка

Содержит чуть ли не половину полезных веществ из таблицы Менделеева. Минус в том, что крупа долго варится, поэтому стоит её замачивать заранее.

Киноа

Помимо высокого содержания витаминов, минералов и клетчатки, славится высоким содержанием белка. Стоит дороже других злаков, но она сильно разваривается (хватает надолго).

Кстати, диетолог Наталья Кошкина назвала шесть привычек, способных замедлить похудение.

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