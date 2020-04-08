Как меньше есть и насыщаться: диетолог поделилась секретами

Проблема переедания и, как результат, лишнего веса, знакома многим девушкам. Однако уменьшить порции бывает не так-то просто! Диетолог Кристина Шереметьева, которая ранее рассказала, как справиться с вечерним аппетитом, поделилась на своей странице в Instagram эффективными секретами, которые помогут вам начать меньше есть.

Чтобы не переедать, нам нужно научить свой организм чувствовать сытость. Для этого мы:

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1. Повышаем серотонин.

На серотонин реагирует более 40 млн клеток, отвечающих за огромное количество важных функций. Большая часть серотонина синтезируется в кишечнике, потому после еды мы испытываем чувство глубокого удовлетворения и спокойствие. (Это, кстати, одна из причин заедания стрессов). Чем раньше выделится в кровь серотонин, тем раньше мы почувствуем сытость.

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Для синтеза серотонина необходима аминокислота триптофан, которая есть в:

Мясе птицы

Жирной рыбе

Яблоках, бананах, персиках

Твердых сырах

Фасоле, турецком горохе

Орехах, батате, листовых овощах

Чёрном шоколаде



Но мы исключаем кондитерку, жирную пищу, газировки,, они тоже по-своему стимулируют мозг для получения удовольствия, но ведут к лишнему весу.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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2. Задействуем вкусовые рецепторы

Эти рецепторы есть на языке и в верхней части желудка. Чем больше рецепторов задействовано во время еды и чем дольше они сохраняют свою активность, тем быстрее мозг получает сигнал о насыщении.

Для того, чтобы есть и худеть, пищу нужно есть осознанно и медленно, чтобы успели сработать рецепторы. Мы должны прочувствовать всё разнообразие вкусов. Добиться осознанности в питании можно с помощью психологических техник. А вот вкусовое разнообразие вы получите, комбинируя 2-3 разных продукта в один приём пищи.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Задействуем рецепторы желудка

Во время еды желудок растягивается, и на это растяжение реагируют рецепторы в верхней части желудка на внутренней стенке. Они передают сигнал о насыщении в головной мозг.

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Когда мы едим медленно и осознанно, пища проходит через желудок медленно, и активизирует эти рецепторы.

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Но чем быстрее мы едим, тем пища быстрее пролетает в нижнюю часть желудка, не успевая воздействовать на рецепторы. Итог мы едим много, переедаем, желудок растягивается, а чувство сытости из-за незадействованных рецепторов не приходит. В особо запущенных случаях людям на желудок ставят бандаж, чтобы пища смогла воздействовать на рецепторы в верхней части желудка и головной мозг получал сигнал о насыщении.

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