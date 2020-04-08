Як менше їсти і насичуватися: дієтолог поділилася секретами

Проблема переїдання і, як результат, зайвої ваги, знайома багатьом дівчатам. Проте зменшити порції буває не так-то просто! Дієтолог Крістіна Шереметьєва, яка раніше розповіла, як впоратися з вечірнім апетитом, поділилася на своїй сторінці в Instagram ефективними секретами, які допоможуть вам почати менше їсти.

Щоб не переїдати, нам потрібно навчити свій організм відчувати ситість. Для цього ми:

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1. Підвищуємо серотонін.

На серотонін реагує понад 40 млн клітин, що відповідають за величезну кількість важливих функцій. Велика частина серотоніну синтезується в кишечнику, тому після їжі ми відчуваємо почуття глибокого задоволення і спокій. (Це, до речі, одна з причин заїдання стресів). Чим раніше виділиться в кров серотонін, тим раніше ми відчуємо ситість.

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Для синтезу серотоніну необхідна амінокислота триптофан, яка є в:

М'ясі птиці

Жирній рибі

Яблуках, бананах, персиках

Твердих сирах

Фасоле, турецькому горосі

Горіхах, батате, листових овочах

Чорному шоколаді



Але ми виключаємо кондитерку, жирну їжу, газовані води, вони теж по-своєму стимулюють мозок для отримання задоволення, але ведуть до зайвої ваги

Ілюстративне фото (pexels.com)

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2. Задіюємо смакові рецептори

Ці рецептори є на язиці та у верхній частині шлунка. Чим більше рецепторів задіяно під час їжі і чим довше вони зберігають свою активність, тим швидше мозок отримує сигнал про насичення.

Для того, щоб їсти і худнути, їжу треба їсти усвідомлено і повільно, щоб встигли спрацювати рецептори. Ми повинні відчути все різноманіття смаків. Домогтися усвідомлення в харчуванні можна з допомогою психологічних технік. А ось смакову різноманітність ви отримаєте, комбінуючи 2-3 різних продукту в один прийом їжі.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Задіємо рецептори шлунка

Під час їжі шлунок розтягується, і на це реагують рецептори розтягнення у верхній частині шлунка на внутрішній стінці. Вони передають сигнал про насичення в головний мозок.

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Коли ми їмо повільно і усвідомлено, їжа проходить через шлунок повільно, і активізує ці рецептори.

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Але чим швидше ми їмо, тим їжа швидше пролітає в нижню частину шлунка, не встигаючи впливати на рецептори. Підсумок ми їмо багато, переїдаємо, шлунок розтягується, а відчуття ситості із-за незадіяних рецепторів не приходить. В особливо запущених випадках людям на шлунок ставлять бандаж, щоб їжа змогла впливати на рецептори у верхній частині шлунка і головний мозок отримував сигнал про насичення.

Раніше нутриціолог Ганна Нікольська познайомила з головними правилами складання грамотного і здорового раціону.