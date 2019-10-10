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Как справиться с вечерним аппетитом: диетолог поделилась эффективными советами

Lite » Красота 10.10.2019 - 14:33
Как справиться с вечерним аппетитом: диетолог поделилась эффективными советами
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, как укротить ночной голод

Бывает, целый день есть не хочется, а вечером так и пасешься у холодильника. Умом понимаешь, что нельзя, плохо для здоровья, вес будет лишний, а все равно ешь. И вот так жуешь по ночам, набираешь вес и расстраиваешься, а справиться не можешь. Диетолог Кристина Шереметьева составила простую, но очень полезную шпаргалку, как справиться с ночным аппетитом, которой поделилась на своей странице в Instagram.

Как победить вечерний голод:

Вредное – с глаз долой

Не провоцируйте себя. Не держите на виду вредные продукты. Если перед вами ваза с конфетками, вы их съедите, если в холодильнике кусочек тортика, он тоже там долго не задержится.

А еще:

  • не ходите в магазин голодной, купите лишние продукты.
  • Берите в магазин конкретную сумму денег исключительно на нужные продукты.
  • По возможности идите в магазин пешком. Много пешком не унесёшь, купите самое необходимое.
  • Пишите список покупок, чтобы точно не тратить деньги зря.
  • Перед покупкой сладостей визуализируйте проблемы, которые вызывает лишний вес.

Как справиться с вечерним аппетитом: диетолог поделилась эффективными советами

Иллюстративное фото (pexels.com)

Представьте, как у вас появляется страшный целлюлит на попе и бедрах. Как выпирает живот и появляется "галифе". Как ваши органы в брюшной полости плавают в море висцерального противного жёлтого жира. Как у вас не сходится на талии любимая юбка, самые лучшие брюки трескаются на вас по швам. Как ноют колени от лишнего веса и мучает одышка. Как внутри вас обитают разные вредные организмы, грибки и бактерии, для которых сладкая среда – самая лучшая для размножения.

Поздний перекус

Если вы ложитесь спать поздно или совсем не можете уснуть без еды, поздний перекус – ваше спасение. Нежирный творог, заправленный таном или кефиром, отварная куриная грудка, нежирная рыба на пару и овощи. Можно выпить стакан тёплого молока. Так вы не позволите аппетиту разыграться не на шутку.

Ночной аппетит – зверь страшный и беспощадный. На корню губит наш метаболизм. Если мы вечером поели, а завтрак пропустили – целый день в теле будет накапливаться жир.

Как справиться с вечерним аппетитом: диетолог поделилась эффективными советами
Как справиться с вечерним аппетитом: диетолог поделилась эффективными советами

Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog_kristina)

Как справиться с вечерним аппетитом: диетолог поделилась эффективными советами

Иллюстративное фото (pexels.com)

Не забывайте пить воду!

Центр жажды и голода в головном мозге находятся настолько близко, что, когда мы хотим пить, нам кажется, что мы хотим есть. Центр жажды возбужден и это возбуждение передаётся центру голода. Мы не можем различить эти сигналы. Поэтому не забывайте в течение дня пить порядка 2,5л воды. Пьем маленькими глотками и часто. И обезвоживания, тормозящего похудение, не будет, и аппетит под контролем.

А когда вдруг накатит сильный голод, выпейте сначала стакан воды. Возможно, вы просто хотели пить. И если же вы всё-таки голодны, то после выпитого стакана воды вы явно много съесть не сможете.


Как справиться с вечерним аппетитом: диетолог поделилась эффективными советами

Иллюстративное фото (pexels.com)

Спите спокойно!

Во время сна вырабатывается соматотропин – главный гормон жиросжигания. А также идёт восстановление организма. Если мы долго не ложимся спать, организм требует дополнительной порции энергии. А нам проще всего взбодриться, что-нибудь съев. В результате у нас нарушается гормональный баланс из-за недосыпа, а утром нам не хочется есть, и мы пропускаем завтрак… О последствиях отказа от завтрака мы говорили в прошлый раз. Не повторяюсь.

Не злоупотребляйте специями!

Специи активируют наши вкусовые рецепторы и возбуждают аппетит. Чтобы не переедать, откажитесь от специй на ужин.

Как справиться с вечерним аппетитом: диетолог поделилась эффективными советами

Иллюстративное фото (pexels.com)

Чистите зубы сразу после ужина!

Это психологическая уловка. Если почистил зубы, вроде бы как есть уже нельзя. Если у вас есть ещё вечерний перекус, чистите зубы сразу после него.

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