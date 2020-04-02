Сколько раз в день питаться: исчерпывающий ответ диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Экспер пояснила, какую красотность притания стоит выбрать

Что нужно есть, в каком количестве и сколько раз в день, чтобы быть здоровым и обзавестись стройной фигурой? Этот вопрос интересует не только тех, кто следит за своими объемами, но и всех, кто хочет иметь крепкий и иммунитет и здоровую пищеварительную систему. И если о том, что попускать завтрак нельзя и правильный первый прием пищи задает тон всему дню, знают все, то определится с кратностью питания не так просто. Диетолог Вера Хоружна в Instagram помогла разобраться с количеством приемов пищи в день и рассказала, что лучше употреблять на каждый из них.

Начнем с того, когда нужно встать, потому что нет смысла говорить о режиме питания, если вы просыпаетесь в 10 и еще час валяетесь в постели. Свой здоровый старт вы уже проспали. Вставайте на рассвете!

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Чтобы рано встать, нужно рано лечь, — как в пословице "кто рано ложится и рано встает — здоровье, богатство и ум наживет". Встав утром, выпейте теплой воды. Поприветствуйте планету утренней зарядкой. Примите контрастный душ. И с аппетитом и удовольствием съешьте свой завтрак.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ваш завтрак должен быть белковым или углеводным, а может смешанным. Во всяком случае, завтрак должен быть разным. Это про любителей утром изо дня в день, из года в год есть одну лишь овсянку или бутерброды, или еще хуже — один кофе (кофе натощак не пьем). Обязательное правило: завтрак должен быть и он должен быть разнообразным!



Какую же кратность питания выбрать и через какой промежуток времени должен быть следующий прием пищи — через 2-3 часа или 5-6 часов? Ответ —каждому свое.

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3-кратный рацион для тех, у кого инсулинорезистентность. Для того, чтобы инсулин после приема пищи успел вернуться к норме, ему нужно 5-6 часов. Инсулинорезистентность — основная причина набора, и, что печально, это предиабетическое состояние.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эволюционно мы формировались в условиях постоянного дефицита еды, выходит, наш организм рассчитан на 2-3 кратный режим. Лишь последние годы мы стали иметь неограниченный доступ к еде, за что человечество и расплачивается.

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5-кратный рацион подходит людям с заболеваниями пищеварительной системы, когда нужны три основных приема пищи и 2 легких перекуса (не бутерброд с колбасой и сыром, а фрукт, миндаль или стакан белого йогурта – что-то не сильно плотное, но биологически ценное и богате полезными веществами).

Фото: instagram.com/samoylenko_diet

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