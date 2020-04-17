Макс Барских повеселил до слез оригинальным приготовлением пирожков по фирменному рецепту (видео)

Макс показывает жизнь на карантине и учит, как не сойти с ума в четырех стенах
Известный певец Макс Барских в своем инста-блоге опубликовал первое видео, в котором раскрывает секрет фирменных пирожков.
“Мамины пирожки – это ассоциация с домом, семьей и детством. После того, как я переехал в Киев и возвращался в Херсон либо проведать маму, либо с концертами она всегда наготавливала целый тазик пирожков с разными начинками - с картошкой, капустой, джемом, маком: для меня, для брата и сестры. Это первое угощение, которое всегда подается к столу вместе с ее фирменным борщом. Поскольку мама осталось жить в Херсоне, то я попросил ее научить меня их готовить. Я выпекаю крайне редко, но когда это происходит, моя домработница всегда берется за голову. Потому что самая неинтересная часть готовки моих кулинарных шедевров достается ей (улыбается). Но зато пирожки получаются вкусными, и, когда я угощаю ими в том числе и домработницу, мне всегда прощается беспорядок на кухне, который я оставляю”, - прокомментировал Макс Барских.
Также певец поделился пошаговым рецептом приготовления пирожков с яйцами и луком.
Ингредиенты:
Способ Приготовления:
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Для начинки понадобятся:
Варим яйца вкрутую
Режем мелко зелень, лук, яйца. Добавляем специи, перемешиваем.
Приятного аппетита!