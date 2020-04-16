Топ-3 рецепта вкуснейшей пасхи — от шоколадной до фисташковой

Рецепты вкусной пасхи (фото: unsplash.com/@sugercoatit)

Редакция LITE/ РБК-Украина делится тремя рецептами вкусных пасок

Православная Пасха-2020 наступит уже в это воскресенье, 19 апреля. В преддверии этого дня украинские хозяюшки будут готовить вкусности к праздничному столу, в центре которого, конечно же, будет ароматная пасха. Уверены, что у каждой хозяйки есть свой классический рецепт ароматной пасхи, который передается из поколения к поколению. Однако почему бы не отойти от классики и не побаловать себя и родных чем-то более необычным и оригинальным. Редакция LITE предлагает на выбор сразу три интересных рецепта пасок — шоколадная, печеная творожная с изюмом и фисташковая пасха.

№1 Пасха шоколадная с цукатами — вкуснейший рецепт от Евгения Клопотенко

Вкусная шоколадная пасха по рецепту Клопотенко (фото: klopotenko.com)

Безусловно, у каждой хозяюшки есть свой любимый, передаваемый из поколения в поколение рецепт пасхи. Как правило, это пасочки на молоке. Но почему бы не поэкспериментировать. И не сделать что-нибудь необычное. Предлагаем побаловать родных паской с шоколадом и цукатами. Получится очень вкусный десерт, от которого и за уши не оттянешь. А рецептом шоколадной паски делится украинский кулинар Евгений Клопотенко.

Итак, как приготовить шоколадную пасху?

Для 1-2 пасок вам понадобятся следующие ингредиенты:

300 г Муки (и дополнительно для замеса)

150 г Сахара

30 г Дрожжей

3 шт. Яйцо

150 мл Воды

100 г Сливочного масла (и дополнительно для смазывания формы)

2 ст. л. Какао (темный)

70-100 г Цукатов

Для глазури: 2-3 ст. л. Лимонного сока, 100 г Сахарной пудры и 2 ст. л. Какао.

Далее Евгений Клопотенко пошагово рассказывает о приготовлении пасхи из шоколада:

Приготовьте для начала опару. Для этого тделите от пачки нужное количество живых прессованных дрожжей — 30 г. Выкладываем дрожжи в миску и добавляем воду (150 мл). Все это перемешиваем до полного растворения дрожжей. Добавьте 2 ст. л. сахара. Добавляем 4 столовых ложки муки и аккуратно перемешиваем до однородного состояния. Накройте опару полотенцем и оставьте подходить в теплое место на 20-30 минут. Затем в чашу комбайна или просто в большую миску просейте оставшуюся муку. Сюда же добавьте оставшийся сахар и какао (2 ст. л.) — хорошенечко перемешайте лопаткой. Добавляем в смесь муки, какао и сахара 3 яйца, размягченное сливочное масло (100 г) и опару. Замесите тесто до однородного состояния. Если тесто получилось слишком жидкое, то добавьте еще немного муки. Получившееся шоколадное тесто накройте полотенцем и поставьте в теплое место. Пускай постоит там 1 час. Когда тесто подойдет “расправьте” его руками, предварительно смазав их растительным маслом, чтобы тесто не прилипало. В тесто добавляем цукаты и вновь все легко перемешиваем. Беремся за формочку для шоколадной пасхи. Смазываем ее сливочным маслом, чтобы пасха не прилипала и легко вынималась после выпекания. Формируем из теста шарик и кладем его в формочку. Не забываем, что тесто должно занимать не больше одной трети формы! Вновь накройте формочки с тестом полотенцем и оставьте в теплом месте на 30-40 минут. За это время тесто поднимется. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте пасху 25-40 минут в зависимости от размера формы. Если корочка слишком подрумянится, прикройте ее фольгой, чтобы не подгорела. Не спешите доставать готовую пасху из формы. Дайте ей остыть в формочке. Можете в это время приготовить шоколадную глазурь. Для этого вам понадобится сахарная пудра (100 г), какао (2 ст. л.) и 2 ст. л. молока. Все это перемешайте при помощи венчика. Если глазурь получается слишком густой, добавьте еще немного молока. Достаньте пасху из формочки, украсьте глазурью и посыпьте цукатами.

Рецепт вкусной шоколадной пасхи

№2 Творожная пасха печеная — быстрый и вкусный рецепт

Многие хозяйки также предпочитают классическому рецепту пасхи — пасху творожную. Она однозначно намного более быстра в приготовлении, но не менее вкусная и ароматная. И даже более полезная, чем классическая “хлебная” пасха.

Печеная творожная пасха (фото: gotovim.ru)

Итак, для приготовление творожной пасхи вам понадобятся:

творог (жирный, рассыпчатый) - 600г

изюм, цукаты - 50г

крахмал - 40г

яйцо - 6 шт.

сахар - 7-10 ст.л.

масло растительное, панировочные сухари

для украшения: шоколад (молочный или белый) - 100г и миндаль - по вкусу

Как быстро приготовить творожную пасху:

Рассыпчатый творог сложите в бязевую салфетку или марлю. Сформируйте мешочек, который положите в дуршлаг, поставьте на него какой-то груз и оставьте так на день, чтобы удалить лишнюю жидкость из творога. И иначе ваша пасха как следует не пропечется. Когда вся лишняя жидкость из творога выйдет, протрите его через металлическое сито. В итоге вы должны получить рассыпчатую, воздушную массу. Промойте изюм и просушите его салфеткой. Затем смешайте сухой изюм с крахмалом и добавить в творог. Отделяем желтки от белков и растираем их с половиной нормы сахара. Получившуюся однородную массу из желтка добавляем к творогу и все это перемешиваем. Белки взбейте до сухой устойчивой пены. И постепенно добавляйте в них мелкий сахар. По ложке, не спеша перемешивайте белки с творогом. Берем формочку для запекания и смазываем ее маслом. Можно дополнительно присыпать панировочными сухариками. Выкладываем творожную массу в форму и выпекаем примерно 1 час при температуре 180С. Проверить готовность пасхи можно с помощью тонкой палочки. Если она будет сухой, то ваша творожная пасха готова! Накрываем пасху полотенцем и ждем, когда она остынет. Простучите формочку по кругу и осторожно извлекайте пасху. Для декорирования получившегося пасхального кулича можно растопить шоколад на водяной бане. Выливаем еще горячий шоколад на пасху из творога, украшаем любимыми орешками.

№3 Пасха с фисташками — рецепт для настоящих гурманов

Пасха из фисташек (фото: gotovim.ru)

Фисташковая пасха — одна из самых оригинальных и вкусных пасок, отличимая нежнейшим ореховым вкусом и ароматом. Приготовив такую пасху, вы точно удивите своих родных! Опять таки, это пасха на творожной основе!

Рецепт фисташковой пасхи, ингредиенты:

творог - 600г

яйцо - 2 шт.

сахар - 250г

ванильный сахар - 1 пакетик

сливочное масло - 100г

фисташки (очищенные) - 100г

в качестве декора — фисташки

Способ приготовления:

Перед приготовлением фисташковой пасхи вновь следует убедиться в достаточной сухости творога. Как просушить творог, смотрите в предыдущем рецепте. Готовую просушенную творожную массу протрите через металлической сито, чтобы добиться желаемой рассыпчатой массы. Яйца на водяной бане растираем с сахаром на водяной бане. Следите, чтобы яйца не прилипали ко дну посуды. Растирать до тех пор, пока они не станут бледно кремового цвета. Фисташки заливаем кипятком и оставляем их на несколько минут. Обязательно очищаем ядра от тонкой кожицы. Измельчаем фисташки в до получения крупки. В протертый творог вливаем яичную массу. Также добавляем ванильный сахар или ваниль. Понемногу добавляем в “тесто” по ложке сливочное масло, предварительно размягченное. Все перемешать, чтобы творожная масса стала абсолютно однородной. Добавляем наконец измельченные фисташки и хорошенько перемешиваем. Форму следует проложить одним слоем марли. Кладите ее как можно более ровно, чтобы на готовой пасхе не осталось некрасивых неровностей. Закладываем в форму с марлей наше творожно-фисташковое тесто. Концы марли укладываем поверх творога, поставьте на них блюдце, а на блюдце - небольшой груз (например, банку с водой). Ставим формочку в глубокую тарелку (не в холодильник). Через отверстие на дне формы излишек сыворотки будет вытекать. 8 часов и пасха из фисташек готова. Переверните форму на тарелку, потяните за концы марли и вытяните из формы готовую пасху.

Напомним, ранее рецептом пасхи на молоке делилась участница реалити Холостяк-10 Алина.