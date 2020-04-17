Глазурь для пасхи: 5 лучших рецептов эффектного и вкусного декора

Шоколадная глазурь для пасхи (иллюстративное фото: unsplash.com/@alinasagirova)

Рецепт глазури на пасху на любой вкус!

Уверены, что вы уже определились с рецептом пасхи. Выбрали или шоколадну, или творожную или же классическую пасху, которой порадуете себя и родных уже в это воскресенье — 19 апреля православные будут отмечать Пасху-2020. Самое время также позаботиться о декорировании не только праздничного стола, но и самой пасхи! Редакция LITE/ РБК-Украина предлагает на выбор сразу 5 рецептов глазури для пасхи: от шоколадной до зеркальной.

№1 Глазурь для пасхи из какао с лимоном — для сладкоежек

Шоколадная глазурь для украшения пасхи точно понравится детям. И однозначно станет очень вкусным дополнением к ароматному куличу! Приготовить ее достаточно просто. Главное — не суетиться.

Шоколадная глазурь порадует сладкоежек (фото: unsplash.com/@markusspiske)

Итак, для одной порции глазури из какао вам понадобятся следующие ингредиенты:

100 грамм сливочного масла

200 грамм сахарного песка или пудры (как вам нравится)

50 грамм какао-порошка

И один лимон

Приступаем к приготовлению:

Для начала готовим водяную баню. Для этого в небольшую кастрюльку налейте воду, а сверху поставьте миску. Разрежьте масло на небольшие кусочки, чтобы растаяли быстрее. И поместите их в миску. В растопленное масло постепенно добавляем какао и сахар. Засыпаем и размешиваем постепенно, чтобы не было комочков и образовалась однородная масса. Вымытый лимон разрезаем на две половинки и руками выдавливаем сок. Для глазури вам понадобится сок только ОДНОЙ половинки лимона. Также добавляем его в глазурь, перемешивая деревянной или силиконовой лопаткой. Остужаем готовую глазурь — совсем немного. И пока она теплая покрываем пасху.

№2 Рецепт глазури со сгущенкой

Глазурь со сгущенкой не трескается на пасхе (фото: unsplash.com/@biglaughkitchen)

Такая глазурь не трескается после высыхания и не прилипает. Поэтому на пасхе будет смотреться более аппетитно и эстетично. И приготовить ее не менее просто.

Для глазури со сгущенкой вам понадобится:

Сухое молоко — 4 столовых ложки

Лимонный сок — 2 чайные ложки

И конечно же сгущенное молоко — 6 столовых ложек

Способ приготовления:

Сухое молоко, сгущенку и лимонный сок смешиваем вместе до образования ароматной однородной массы. Обратите внимание, что получится она должна густой!

Смазываем сладкой глазурью пасху и оставляем на несколько часов засыхать. Советуем оставлять такую глазурь на пасхе на ночь!

№3 Глазурь для пасхи — из маршмеллоу

Иллюстративное фото: unsplash.com/@biglaughkitchen

Еще один необычный, но интересный вид глазури. Такое покрытие также хорошо держит форму из-за густоты и не трескается после засыхания.

Белоснежная глазурь из маршмеллоу готовится из:

100 грамм маршмеллоу

Лимонный сок — 2 столовые ложки

Сливочное масло — 1 столовая ложка

Сахарная пудра — 100 грамм

Приступаем к приготовлению глазури:

Вновь готовим водяную баню на умеренном огне.

Над паром в мисочку выкладываем маршмеллоу, лимонный сок (половину столовой ложки) и масло. Все это перемешиваем до образования однородной массы.

Снимаем глазурь с огня. И добавляем в нее сахарную пудру и оставшийся лимонный сок.

Сразу же наносим глазурь на пасху. Застывать она будет несколько часов.

№4 Белковая глазурь для пасхи

Иллюстративное фото: unsplash.com/@alexloup

Это, пожалуй, самый классический, но зато проверенный рецепт глазури. Однако при нарезании пасхи такая глазурь начинает крошиться.

Итак, для классической глазури из белка возьмите:

1 яичный белок

209 грамм сахарной пудры или сахара

½ чайно ложки лимонного сока

И несколько чайных ложек воды

Способ приготовления белковой глазури:

Взбиваем миксером белок, добавляя в него постепенно сахар и лимонный сок. В итоге у вас должна получиться густая кремообразная масса.

Чтобы добиться консистенции сметаны, добавляем в белковую массу воду. Кстати, можно и без воды, если взять в два раза меньше сахарной пудры.

Смазываем пасху и оставляем подсыхать на несколько часов.

№5 Зеркальная глазурь с желатином для пасхи

Более эффектный вариант глазури, который будет поблескивать на вашей выпечке.

Для приготовления зеркальной глазури нужны следующие ингредиенты:

150 грамм белого шоколада

100 грамм сгущенного молока

150 грамм сахара

12 грамм желатина

60 мл воды

пищевой краситель

инвертный сироп 150 гр

Способ приготовления зеркальной глазури:

Беремся за приготовление инвертного сиропа. Или же можете купить уже готовый глюкозный сироп (кукурузный, кленовый, патока и т.д.).

Инвертным сироп получается в результате инверсии — химической реакции расщепления сахарозы на фруктозу и глюкозу. Именно он не дает продуктам кристаллизоваться.

Зеркальная глазурь — самый эффектный вариант декора пасхи (фото: unsplash.com/@mat_graphik)

Как приготовить инвертный сироп дома?

Ингредиенты для приготовления инвертного сиропа:

сахар 450 грамм

вода 200 мл

сода пищевая 0,5 ч. л.

лимонная кислота 0,7 ч. л.

В кастрюлю с толстым дном добавляем горячую воду и сахар. Варим сироп на среднем огне до кипения и понемногу помешиваем. Когда сироп закипит, убавьте огонь до минимального и добавьте лимонную кислоту. На поверхности должна появиться пенка. В этот момент кастрюльку накрываем крышкой и варим до температуры 110 градусов. Если термометра нет, то уваривайте сироп около 35-40 минут до появления характерного янтарного цвета. Важно не переварить сироп, а то он просто затвердеет. Когда сироп нагрелся до необходимой температуры, снимаем его с плиты и даем остыть 10 минут. Соду разводим десертной ложкой горячей воды и добавляем в сироп, перемешиваем. Начнется процесс взаимодействия соды с лимонной кислотой и появится пенка. Реакция может протекать до 15 минут. Остывший сироп переливаем в баночку. Хранить инвертный сироп можно до 1 месяца при комнатной температуре, и до 3 месяцев - в холодильнике.

Готовим зеркальную глазурь:

Замачиваем желатин и ждем его набухание.

Соединяем в кастрюльке инвертный домашний сироп, сахар и воду.

Варим сироп до температуры 103 градуса.

В отдельной емкости соединяем белый шоколад, сгущенное молоко и набухший желатин.

Горячим сиропом заливаем шоколад со сгущенкой и даем минуту, чтобы шоколад и желатин расплавились, затем аккуратно перемешиваем минимизируя образование пузырьков, ведь нам нужна глянцевая глазурь без неровностей.

По желанию добавляем пищевой краситель.

Накрываем глазурь пищевой пленкой таким образом, чтобы она контактировала с глазурью. Это поможет избежать образования пленки на поверхности, от инвертного сиропа.

Готовить эту глазурь рекомендуется за сутки до покрытия, чтобы она выстоялась и легла более ровно.

Перед применением её снова следует размешать блендером и разогреть на водяной бане или в микроволновке до рабочей температуры в 30-35 градусов.

Напомним, ранее Лилия Ребрик назвала топ-5 простых и натуральных красителя для пасхальных яиц.