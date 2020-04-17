Макс Барських розсмішив до сліз оригінальним приготуванням пиріжків за фірмовим рецептом (відео)

Відомий співак Макс Барських у своєму інста-блозі опублікував перше відео, в якому розкриває секрет фірмових пиріжків.

“Мамині пиріжки – це асоціація з будинком, сім'єю і дитинством. Після того, як я переїхав у Київ і повертався в Херсон або провідати маму, або з концертами вона завжди наготавливала цілий тазик пиріжків з різними начинками - з картоплею, капустою, джемом, маком: для мене, для брата і сестри. Це перше частування, яке завжди подається до столу разом з її фірмовим борщем. Оскільки мама залишилося жити в Херсоні, то я попросив її навчити мене їх готувати. Я випікаю вкрай рідко, але коли це відбувається, моя домробітниця завжди береться за голову. Тому що сама нецікава частина готування моїх кулінарних шедеврів дістається їй (посміхається). Але зате пиріжки виходять смачними, і, коли я пригощаю ними у тому числі і домробітницю, мені завжди прощається безлад на кухні, який я залишаю", - прокоментував Макс Барських.

Також співак поділився покроковим рецептом приготування пиріжків з яйцями і цибулею.

Склад:

300 мл кефіру, 2.5–5%)

2 яйця

150 мл рослинного масла (я використовував оливкова без запаху)

10 г сухих дріжджів (або 50 грама сирих)

100 мл молока

1.5 ст. л. цукру

1.5 ч. л. солі

500-550 г борошна (борошна може знадобитися більше)

Спосіб Приготування:

Молоко підігріти. Воно повинно бути теплим, але не гарячим.

Додати цукор і дріжджі. Перемішати.

Накрити рушником. Поставити в тепле місце.

Опара повинна піднятися (у мене на це пішло 10 хвилин).

Кефір змішати з маслом. Трохи підігріти. Додати яйця. Перемішати.

Додати опару. Перемішати.

Додати борошно (борошна може знадобитися трохи більше), сіль.

Замісити тісто. Накрити його рушником. Поставити в тепле місце.

Тісто має добре піднятися (у мене на це пішло близько 30 хвилин).

З тіста сформувати невеликі коржики.

Викласти начинку. Краї защипнути.

Деко змастити маслом або застелити папером для випічки.

Викласти пиріжки (швом вниз).

При бажанні, пиріжки можна змастити збитим яйцем.

Дати піднятися пиріжкам.

Поставити в розігріту до 180 градусів духовку.

Випікати протягом 15-20 хвилин.

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Для начинки знадобиться:

Яйця

Цибуля

Зелень

Сіль, перець, спеції

Варимо яйця круто

Ріжемо дрібно зелень, цибуля, яйця. Додаємо спеції, перемішуємо.

Приємного апетиту!