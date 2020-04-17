Макс Барських розсмішив до сліз оригінальним приготуванням пиріжків за фірмовим рецептом (відео)

Макс показує життя на карантині і вчить, як не зійти з розуму в чотирьох стінах
Відомий співак Макс Барських у своєму інста-блозі опублікував перше відео, в якому розкриває секрет фірмових пиріжків.
“Мамині пиріжки – це асоціація з будинком, сім'єю і дитинством. Після того, як я переїхав у Київ і повертався в Херсон або провідати маму, або з концертами вона завжди наготавливала цілий тазик пиріжків з різними начинками - з картоплею, капустою, джемом, маком: для мене, для брата і сестри. Це перше частування, яке завжди подається до столу разом з її фірмовим борщем. Оскільки мама залишилося жити в Херсоні, то я попросив її навчити мене їх готувати. Я випікаю вкрай рідко, але коли це відбувається, моя домробітниця завжди береться за голову. Тому що сама нецікава частина готування моїх кулінарних шедеврів дістається їй (посміхається). Але зате пиріжки виходять смачними, і, коли я пригощаю ними у тому числі і домробітницю, мені завжди прощається безлад на кухні, який я залишаю", - прокоментував Макс Барських.
Також співак поділився покроковим рецептом приготування пиріжків з яйцями і цибулею.
Склад:
Спосіб Приготування:
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Для начинки знадобиться:
Варимо яйця круто
Ріжемо дрібно зелень, цибуля, яйця. Додаємо спеції, перемішуємо.
Приємного апетиту!