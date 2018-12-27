Без лишних калорий: пряный морковно-яблочный кекс

Фото: пряный морковно-яблочный кекс (instagram.com/sugarfree_on)

Кекс без сахара с сухофруками станет находкой для тех, кто хочет похудеть

Многие мечтают о том, чтобы их завтрак был не только сытным, но и низкокалорийным, а если у блюда еще и неповторимый вкус, тогда это просто находка. Попробуйте приготовить полезный пикантный морковно-яблочный кекс без сахара от фуд-блогера sugarfree_on, котрый она опубликовала на страничке в Instagram.

Ингредиенты:

морковь - 100 г

сладкое яблоко - 110 г

изюм – 25 г

финики – 25 г

овсяные хлопья – 70 г

овсяная мука – 70 г

Манка из твердых сортов пшеницы (мука) – 25 г

яйцо – 1шт

сода и разрыхлитель - по 1/2 ч.л.

смесь специй (корица, имбирь, гвоздика, кардамон)- 1/2 ч.л.

обжаренные измельченные орехи – 25 г

сок 1 апельсина или чай с масала-специями

Фото: пряный морковно-яблочный кекс (instagram.com/sugarfree_on)

Способ приготовления:

Финики нарезать небольшими кусочками, замочить вместе с изюмом ненадолго в апельсиновом соке или чае. Жидкость от сухофруктов сохранить. Яблоко и морковь очистить, натереть на мелкой терке. Смешать все ингредиенты. Форму для затекания смазать маслом, выложить тесто, выпекать при 180°С 50-60 минут. Когда кекс будет готов, достать его и проколоть в нескольких местах. Жидкость, оставшуюся от сухофруктов подогреть и полить нею кекс. Полностью остудить готовое блюдо и дать ему настояться хотя бы сутки.

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