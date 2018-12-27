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Без лишних калорий: пряный морковно-яблочный кекс

Lite » Еда 27.12.2018 - 06:42
Без лишних калорий: пряный морковно-яблочный кекс
Фото: пряный морковно-яблочный кекс (instagram.com/sugarfree_on)

Кекс без сахара с сухофруками станет находкой для тех, кто хочет похудеть

Многие мечтают о том, чтобы их завтрак был не только сытным, но и низкокалорийным, а если у блюда еще и неповторимый вкус, тогда это просто находка. Попробуйте приготовить полезный пикантный морковно-яблочный кекс без сахара от фуд-блогера sugarfree_on, котрый она опубликовала на страничке в Instagram.

Ингредиенты:

  • морковь - 100 г
  • сладкое яблоко - 110 г
  • изюм – 25 г
  • финики – 25 г
  • овсяные хлопья – 70 г
  • овсяная мука – 70 г
  • Манка из твердых сортов пшеницы (мука) – 25 г
  • яйцо – 1шт
  • сода и разрыхлитель - по 1/2 ч.л.
  • смесь специй (корица, имбирь, гвоздика, кардамон)- 1/2 ч.л.
  • обжаренные измельченные орехи – 25 г
  • сок 1 апельсина или чай с масала-специями

Без лишних калорий: пряный морковно-яблочный кекс

Фото: пряный морковно-яблочный кекс (instagram.com/sugarfree_on)

Способ приготовления:

  1. Финики нарезать небольшими кусочками, замочить вместе с изюмом ненадолго в апельсиновом соке или  чае. Жидкость от сухофруктов сохранить.
  2. Яблоко и морковь очистить, натереть на мелкой терке. Смешать все ингредиенты.
  3. Форму для затекания смазать маслом, выложить тесто, выпекать при 180°С 50-60 минут.
  4. Когда кекс будет готов, достать его и проколоть в нескольких местах.
  5. Жидкость, оставшуюся от сухофруктов подогреть и полить нею кекс.
  6. Полностью остудить готовое блюдо и дать ему настояться хотя бы сутки.

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