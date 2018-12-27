Без лишних калорий: пряный морковно-яблочный кекс
Фото: пряный морковно-яблочный кекс (instagram.com/sugarfree_on)
Кекс без сахара с сухофруками станет находкой для тех, кто хочет похудеть
Многие мечтают о том, чтобы их завтрак был не только сытным, но и низкокалорийным, а если у блюда еще и неповторимый вкус, тогда это просто находка. Попробуйте приготовить полезный пикантный морковно-яблочный кекс без сахара от фуд-блогера sugarfree_on, котрый она опубликовала на страничке в Instagram.
Ингредиенты:
- морковь - 100 г
- сладкое яблоко - 110 г
- изюм – 25 г
- финики – 25 г
- овсяные хлопья – 70 г
- овсяная мука – 70 г
- Манка из твердых сортов пшеницы (мука) – 25 г
- яйцо – 1шт
- сода и разрыхлитель - по 1/2 ч.л.
- смесь специй (корица, имбирь, гвоздика, кардамон)- 1/2 ч.л.
- обжаренные измельченные орехи – 25 г
- сок 1 апельсина или чай с масала-специями
Фото: пряный морковно-яблочный кекс (instagram.com/sugarfree_on)
Способ приготовления:
- Финики нарезать небольшими кусочками, замочить вместе с изюмом ненадолго в апельсиновом соке или чае. Жидкость от сухофруктов сохранить.
- Яблоко и морковь очистить, натереть на мелкой терке. Смешать все ингредиенты.
- Форму для затекания смазать маслом, выложить тесто, выпекать при 180°С 50-60 минут.
- Когда кекс будет готов, достать его и проколоть в нескольких местах.
- Жидкость, оставшуюся от сухофруктов подогреть и полить нею кекс.
- Полностью остудить готовое блюдо и дать ему настояться хотя бы сутки.
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