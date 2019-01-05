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Кутя на Різдво: найпопулярніші рецепти

Lite » Їжа 05.01.2019 - 07:00
Кутя на Різдво: найпопулярніші рецепти
Фото: Різдвяна кутя (facebook.com/itreba.org)

Кутю на Різдво традиційно готують із пшениці та сухофруктів, але є й оригінальні рецепти цієї страви

Кутя на Різдво 2019 за старовинним рецептом, а також смачні і незвичайні варіанти головного різдвяного частування - в добірці РБК-Lite.

Кутя з пшениці на Різдво

З куті починається святкова вечеря на Святвечір. В оригінальному рецепті для приготування страви використовується пшениця, мак, сухофрукти і мед. Пропорції інгредієнтів на 2 порції куті:

  • пшениця - 200 г;
  • родзинки - 40 г;
  • курага - 20 г;
  • фундук - 10 г;
  • волоські горіхи -15 г;
  • мак - 10 г;
  • мед - 10 г;

Кутя з пшениці на РіздвоФото: Кутя з пшениці на Різдво (instagram.com/vkusno360)

Крупу відварити до готовності (попередньо замочити на ніч і готувати близько 40 хвилин в киплячій воді). Мак, родзинки і курагу замочити в гарячій воді. Горіхи можна підсмажити на сухій сковороді і дрібно нарізати. У готову кашу додати всі інгредієнти, мед, перемішати і прикрасити за бажанням.

Різдвяна кутя в мультиварці: простий і швидкий рецепт

В мультиварці будь-яка каша вариться швидше і має більш насичений смак. Для приготування куті в мультиварці пшеницю замочувати не потрібно. Склад продуктів:

  • пшениця - 1 стакан;
  • родзинки - 100 г;
  • мак - 3 ст. л.;
  • волоські горіхи - 50 г;
  • мед - 3 ст.л .;
  • цукор - 1 ч.л .;
  • сіль за смаком.

Кутя на Різдво в мультиварці Фото: Кутя на Різдво в мультиварці (instagram.com/gazetapetersburska)

Пшеницю промити і залити водою у співвідношенні 1:5, посолити. Поставити програму "тушкування" на 2,5 години. Якщо пшениця пропарена або була попередньо замочена, готувати потрібно в режимі "каша" 40 хвилин.

Мак і родзинки залити окропом, горіхи подрібнити. Через годину злити воду з маку, додати 1 ч.л. цукру і добре перетерти в ступці.

Коли каша буде готова, додати родзинки, горіхи, мак, мед і ретельно перемішати кутю.

Кутя з рису з мигдалем

На Різдво часто роблять кутю з рису, тому що ця крупа готується набагато простіше пшениці. Необхідні такі інгредієнти:

  • рис - 1 склянка;
  • мигдаль - 100 г;
  • родзинки - 100 г;
  • цукор - 1-3 ст.л.;
  • сіль за смаком.

Рисова кутя на Різдво з мигдалемФото: Рисова кутя на Різдво з мигдалем (instagram.com/antonina_voloshina)

Рис промити холодною водою, довести до кипіння, підсолити і варити на повільному вогні 10-15 хвилин.

Мигдальні горіхи дрібно порубати ножем. Ізюм замочити в гарячій воді на 15 хвилин.

У готову кашу додати цукор за смаком, горіхи і родзинки. Перемішати і викласти в блюдо, прикрасивши цілим мигдалем.

Сочиво (кутя) на Різдво з апельсиновим соком

Оригінальна і яскрава різдвяна кутя з соком апельсина стане родзинкою святкового столу. Потрібно:

  • 1 склянка рису;
  • 2,5 склянки апельсинового соку;
  • 100 грам родзинок;
  • 100 грам кураги;
  • 100 грам фундука;
  • 100 грам мигдалю;
  • 1,5 ст.л. меду;
  • чорнослив для прикраси.

Сочиво на РіздвоФото: Сочиво на Різдво (instagram.com/d_light_daily)

Рис промити в холодній воді. Залити крупу соком, поставити на вогонь і варити до готовності. Горіхи обсмажити на сухій сковороді і подрібнити. Сухофрукти замочити, після чого курагу нарізати соломкою.

У готовий рис додати всі інгредієнти, влити мед і перемішати. Зверху прикрасити чорносливом.

Вишнева різдвяна кутя

Оригінальний варіант святкового частування готується з рису із додаванням вишні. Необхідні продукти:

  • рис - 200 г;
  • цукор - 50 г;
  • вишня розморожена - 200 г;
  • мед - 3 ст.л.
  • мигдаль - 50 г.

Вішню очистити від кісточок, змішати з цукром і дати трохи просочитися. Рис промити холодною водою, всипати в каструлю, залити водою у співвідношенні 1:2, варити після закипання 15 хвилин.

Горіхи обсмажити на сухій сковороді і подрібнити. У готову кашу додати вишню, горіхи і мед, перемішати.

До речі, на свято можна приготувати пряний морквяно-яблучний кекс. Такий десерт без цукру стане знахідкою для тих, хто хоче схуднути.

Ще один варіант солодкого частування на Різдво - пиріг-клафути з вишнею та прянощами.

Відео: РБК-Україна

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