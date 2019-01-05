Кутя на Різдво: найпопулярніші рецепти

Кутю на Різдво традиційно готують із пшениці та сухофруктів, але є й оригінальні рецепти цієї страви
Кутя на Різдво 2019 за старовинним рецептом, а також смачні і незвичайні варіанти головного різдвяного частування - в добірці РБК-Lite.
З куті починається святкова вечеря на Святвечір. В оригінальному рецепті для приготування страви використовується пшениця, мак, сухофрукти і мед. Пропорції інгредієнтів на 2 порції куті:
Фото: Кутя з пшениці на Різдво (instagram.com/vkusno360)
Крупу відварити до готовності (попередньо замочити на ніч і готувати близько 40 хвилин в киплячій воді). Мак, родзинки і курагу замочити в гарячій воді. Горіхи можна підсмажити на сухій сковороді і дрібно нарізати. У готову кашу додати всі інгредієнти, мед, перемішати і прикрасити за бажанням.
В мультиварці будь-яка каша вариться швидше і має більш насичений смак. Для приготування куті в мультиварці пшеницю замочувати не потрібно. Склад продуктів:
Фото: Кутя на Різдво в мультиварці (instagram.com/gazetapetersburska)
Пшеницю промити і залити водою у співвідношенні 1:5, посолити. Поставити програму "тушкування" на 2,5 години. Якщо пшениця пропарена або була попередньо замочена, готувати потрібно в режимі "каша" 40 хвилин.
Мак і родзинки залити окропом, горіхи подрібнити. Через годину злити воду з маку, додати 1 ч.л. цукру і добре перетерти в ступці.
Коли каша буде готова, додати родзинки, горіхи, мак, мед і ретельно перемішати кутю.
На Різдво часто роблять кутю з рису, тому що ця крупа готується набагато простіше пшениці. Необхідні такі інгредієнти:
Фото: Рисова кутя на Різдво з мигдалем (instagram.com/antonina_voloshina)
Рис промити холодною водою, довести до кипіння, підсолити і варити на повільному вогні 10-15 хвилин.
Мигдальні горіхи дрібно порубати ножем. Ізюм замочити в гарячій воді на 15 хвилин.
У готову кашу додати цукор за смаком, горіхи і родзинки. Перемішати і викласти в блюдо, прикрасивши цілим мигдалем.
Оригінальна і яскрава різдвяна кутя з соком апельсина стане родзинкою святкового столу. Потрібно:
Фото: Сочиво на Різдво (instagram.com/d_light_daily)
Рис промити в холодній воді. Залити крупу соком, поставити на вогонь і варити до готовності. Горіхи обсмажити на сухій сковороді і подрібнити. Сухофрукти замочити, після чого курагу нарізати соломкою.
У готовий рис додати всі інгредієнти, влити мед і перемішати. Зверху прикрасити чорносливом.
Оригінальний варіант святкового частування готується з рису із додаванням вишні. Необхідні продукти:
Вішню очистити від кісточок, змішати з цукром і дати трохи просочитися. Рис промити холодною водою, всипати в каструлю, залити водою у співвідношенні 1:2, варити після закипання 15 хвилин.
Горіхи обсмажити на сухій сковороді і подрібнити. У готову кашу додати вишню, горіхи і мед, перемішати.
До речі, на свято можна приготувати пряний морквяно-яблучний кекс. Такий десерт без цукру стане знахідкою для тих, хто хоче схуднути.
Ще один варіант солодкого частування на Різдво - пиріг-клафути з вишнею та прянощами.
Відео: РБК-Україна