Поставки вакцини від грипу затримуються, а ліки "про запас" купувати не варто: бліц із ЦГЗ

В Україні стартував епідсезон грипу, COVID-19 та інших ГРВІ. Поки захворюваність нижча, ніж торік, але пік очікують узимку. Водночас постачання вакцин проти грипу затримується, а точні терміни їх появи ще не підтвердили.

РБК-Україна у бліц-інтерв’ю розпитало Центр громадського здоров’я (ЦГЗ), коли чекати зростання захворюваності, які віруси циркулюватимуть і як захиститися від інфекцій.

– Яким ЦГЗ очікує епідсезон 2026-2027: чи прогнозується вища захворюваність, ніж торік?

– Новий епідемічний сезон грипу, COVID-19 та інших ГРВІ стартував 28 вересня і триватиме до 23 травня 2027-го. Сезон може розвиватися за різними сценаріями, і система епідеміологічного та вірусологічного нагляду готова виявити зміни на ранньому етапі. На сьогодні підстав прогнозувати вищу захворюваність, ніж у сезоні 2025-2026 років, немає.

Минулий сезон мав низьку інтенсивність епідемічного процесу, а загальна захворюваність була на 7,1% нижчою, ніж 2024-2025 роках. Новий теж починається спокійно: на першому тижні захворюваність на ГРВІ була на 23,8% нижчою, ніж на аналогічному тижні торік, а госпіталізованих із респіраторними інфекціями – удвічі менше (1679 проти 3510).

Водночас перший тиждень не визначає характер усього сезону. Його перебіг залежатиме від циркуляції вірусів грипу, SARS-CoV-2 та інших респіраторних вірусів і від інтенсивності їх поширення серед населення.

Тому на початку сезону важливо не стільки прогнозувати його загальний масштаб, скільки уважно відстежувати щотижневу динаміку захворюваності, структуру циркулюючих вірусів і показники тяжкого перебігу.

– Коли українцям чекати піку захворюваності – листопад, грудень чи вже після Нового року? Чи вже зараз фіксують сплеск?

– Сплеску захворюваності зараз немає. На першому тижні епідсезону, з 28 вересня до 4 жовтня, на ГРВІ захворіли 98 927 людей: 37 741 дорослий і 61 186 дітей до 17 років включно.

Це на 2,1% більше, ніж тижнем раніше. В усіх регіонах показники відповідають фоновому рівню інтенсивності захворюваності, епідемічний поріг не перевищено.

Позитивний тест на COVID-19 мали 55 людей, випадків грипу фіксовали. Помітне зростання було на початку вересня, після старту навчального року, коли зросла кількість контактів, – тому майже дві третини захворілих становлять діти.

Щодо піку: у минулому сезоні максимальний рівень в Україні зареєстрували лише у лютому – на 8-му тижні 2026-го. З огляду на сезонність респіраторних інфекцій і досвід попереднього сезону, найімовірнішим періодом підвищеної активності є зимові місяці – від кінця року до початку весни.

Конкретний час піку залежатиме від фактичного розвитку епідемічного процесу, тому ми стежимо за щотижневою динамікою, наближенням до епідемічного порога і структурою циркулюючих респіраторних вірусів.

ЦГЗ щотижня аналізує динаміку захворюваності, госпіталізацій та результати лабораторного нагляду, що дозволяє своєчасно оцінювати розвиток епідемічної ситуації.

– Які штами грипу будуть в Україні цього сезону?

– ВООЗ щороку оцінює, які віруси грипу найімовірніше циркулюватимуть у новому сезоні, і відповідно оновлює рекомендації щодо складу сезонних вакцин. У Північній півкулі організація очікує циркуляцію трьох типів вірусів грипу: A(H1N1), A(H3N2) і B (лінія Victoria). Цього разу рекомендації оновили за всіма трьома компонентами вакцини, бо віруси змінилися порівняно з минулим сезоном.

Які саме віруси переважатимуть в Україні, покажуть дані епіднагляду. На першому тижні епідсезону випадків грипу в Україні ще не фіксували.

– Чи з’явилися нові штами коронавірусу, які викликають занепокоєння у ВООЗ, і чи очікуються вони в Україні?

– Варіантів, які ВООЗ класифікувала б як такі, що викликають занепокоєння (VOC), поки немає. Організація відстежує кілька варіантів, що перебувають під моніторингом (VUM): XFG, NB.1.8.1, BA.3.2, а з кінця липня – PQ.16.1.1.

За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, станом на кінець вересня в країнах ЄС домінує XFG. Однак нема даних, що ці варіанти спричиняють тяжчий перебіг хвороби.

Оскільки ці варіанти поширені в Європі, їх циркуляція в Україні очікувана. Центр громадського здоров’я відстежує ситуацію в межах вірусологічного і геномного нагляду. Важливо, що на тяжкість перебігу більше впливає стан здоров’я людини і вчасне звернення до лікаря, ніж конкретний субваріант. Вакцинація проти COVID-19 в Україні доступна безоплатно.

– Чи є ризик дефіциту або перебоїв із постачанням вакцин проти грипу?

– Поки ми відзначаємо запізнення постачання вакцини проти грипу в цьому сезоні. Оскільки ВООЗ оновила рекомендації щодо складу вакцини на сезон 2026-2027 за всіма трьома компонентами, щоб вакцина відповідала вірусам, які циркулюватимуть у Північній півкулі, виробникам довелося перебудовувати виробництво.

На строки вплинуло поєднання чинників: складнощі виробництва оновлених сезонних вакцин, пізніша доступність матеріалів і реагентів для контролю якості, а також виробничі труднощі щодо окремих препаратів.

Така ситуація не лише в Україні. У низці європейських країн, зокрема в Нідерландах, Норвегії, Данії та Ірландії повідомляють про затримки постачання окремих вакцин, а в деяких країнах основні поставки перенесено на кілька тижнів, до листопада.

В Україні поставки від виробників поки не було. Триває робота, щоб організувати її якнайшвидше. Точні терміни й обсяги назвемо, щойно поставку буде підтверджено.

Рекомендація щепитися залишається актуальною протягом усього епідсезону: захист формується приблизно за два тижні після щеплення, а пік захворюваності минулого сезону припав лише на лютий. Поки вакцини немає, важливо дотримуватися інших ефективних заходів профілактики.

– Чи буде вакцина безоплатною для окремих груп ризику?

– Вакцина від грипу не передбачена Національним календарем щеплень, кожен може придбати її для себе, рідних або людей про яких піклується в аптеці, щойно відбудеться поставка.

– Чи можна робити щеплення від грипу та COVID-19 в один день?

– Так. Вакцини проти грипу і COVID-19 можна вводити в один день у різні ділянки тіла, наприклад у різні руки. Це не знижує ефективності жодної з них і не підвищує ризику побічних реакцій.

– Чи варто робити експрес-тест на COVID-19, якщо є висока температура, кашель і біль у горлі?

– Головна рекомендація – за перших ознак захворювання звертатися до сімейного лікаря. Саме він порадить діагностику та призначить лікування. Це особливо важливо для людей старшого віку, вагітних і людей із хронічними хворобами: лікування, призначене в перші дні, знижує ризики тяжкого перебігу.

– Окрім грипу й COVID, які респіраторні віруси можуть становити найбільшу загрозу цієї осені та зими?

– Особливу увагу варто приділити респіраторно-синцитіальному вірусу (РСВ), який може спричиняти тяжкі інфекції нижніх дихальних шляхів. Для більшості людей він минає як звичайна застуда, але для немовлят, особливо до року, і для людей старшого віку може спричиняти бронхіоліт і пневмонію.

Тому батькам маленьких дітей важливо знати тривожні ознаки: прискорене або утруднене дихання, відмова від їжі й пиття, млявість. За таких симптомів слід одразу звертатися до лікаря.

Також щосезону циркулюють риновіруси, аденовіруси, віруси парагрипу та метапневмовірус людини. Здебільшого вони спричиняють легкі форми ГРВІ, але в окремих групах населення також можуть призводити до ускладнень.

Від усіх цих вірусів захищають ті самі прості заходи: залишатися вдома під час хвороби, регулярно мити руки, провітрювати приміщення і використовувати маску в людних місцях у пік сезону.

– РФ регулярно атакує логістичні склади. Чи бачить ЦГЗ ризики перебоїв із постачанням критично важливих ліків цієї зими?

– Забезпечення лікарськими засобами та логістика їх постачанння входить до компетанції устранов Медичні закупівлі України та Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками, а ми займаємось епідемнаглядом.

З нашого боку радимо не створювати домашніх запасів ліків "про всяк випадок", окрім призначених лікарем, саме в тих кількостях, які він визначив. Людям із хронічними хворобами варто заздалегідь подбати про те, щоб мати вдома запас препаратів, які вони приймають постійно, на кілька тижнів і вчасно отримувати рецепти.

– Які препарати варто мати вдома до початку епідсезону, а що купувати "про запас" не потрібно?

– Вдома варто мати стандартну аптечку, в якій є термометр, жарознижувальні препарати (для дітей – у дитячих формах і дозуваннях), а також кілька медичних масок. Людям із хронічними хворобами потрібно мати достатній запас препаратів, які вони приймають постійно.

Купувати "про запас" не потрібно антибіотики – вони не діють на віруси, відпускаються за рецептом і мають застосовуватися лише за призначенням лікаря. Те саме стосується противірусних препаратів: їх призначає лікар з урахуванням діагнозу і стану пацієнта.

Не варто витрачати кошти й на засоби з недоведеною ефективністю, які рекламують для "зміцнення імунітету". Головне правило – не займатися самолікуванням: якщо стан погіршується, висока температура тримається понад три дні, з’являються задишка, біль у грудях чи сплутаність свідомості, потрібно одразу звертатися до лікаря або викликати швидку.