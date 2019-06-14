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В каких продуктах искать МСТ-масло для похудения: советы диетолога

Lite » Еда 14.06.2019 - 08:52
В каких продуктах искать МСТ-масло для похудения: советы диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт назала преимущества этих полезных жиров

Диетолог Светлана Никитчук утверждает, что распространенное мнение о вреде жиров во время похудения – ошибочно. По словам эксперта, в борьбе за стройность масло способно стать прекрасным союзником, только, если выбрать его правильно. На своей странице в Instagram она рассказала о масле МСТ, а также перечислила продукты, в которых содержится этот ценный компонент.

Что же это за масло такое? Есть два основных класса жирных кислот: насыщенные и ненасыщенные. Масло МСТ относится к насыщенным. И содержат другие формы кислот: капроновую, каприловую и каприновую.

МСТ - это английская аббревиатура от "Medium Chain Triglycerides", которая переводится как триглицериды средней цепи. ⠀

В каких продуктах искать МСТ-масло для похудения: советы диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В чем же плюсы таких жиров? Насыщенные жиры, к которым относятся жирные кислоты средней цепи, отправляются прямо в печень, где они быстро превращаются в энергию (кетоновые тела).

Теперь, когда мы вкратце знаем, что такое масло МСТ, стоит назвать 8 плюсов этого источника здорового жира:

  • Поддержка здорового веса через ускорение метаболизма;
  • Защита здоровья сердца;
  • Улучшение пищеварения;
  • Антибактериальные, противовирусные и противогрибковые свойства;
  • Повышение энергии и настроения;
  • Контроль гормонального баланса;
  • Улучшение мышления;
  • Помощь в пищеварении, благодаря легкому усваиванию питательных веществ.

В каких продуктах искать МСТ-масло для похудения: советы диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

К сожалению, эти невероятно здоровые жиры отсутствуют в большинстве диет — в основном, из-за неправильной точки зрения, что "все жиры — плохие жиры".

Масло МСТ есть в продуктах и может производиться искусственно в виде БАДа. При покупке БАДа обязательно убедитесь, что преобретаете продукт высокого качества: на этикетке должны быть четко описаны ингредиенты и способ производства.

Естественные источники MCT: кокосовое масло, молодая говядина и ее масла, сыр и молоко, и даже некоторые жирные йогурты.

В каких продуктах искать МСТ-масло для похудения: советы диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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