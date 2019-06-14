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У яких продуктах шукати МСТ-олію для схуднення: поради дієтолога

Lite » Їжа 14.06.2019 - 08:52
У яких продуктах шукати МСТ-олію для схуднення: поради дієтолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт назала переваги цих корисних жирів

Дієтолог Світлана Нікітчук стверджує, що поширена думка про шкоду жирів під час схуднення – помилкова. На словам експерта, в боротьбі за стрункість масло здатне стати прекрасним союзником, тільки, якщо його правильно вибрати. На своїй сторінці в Instagram вона розповіла про олію МСТ, а також перерахувала продукти, в яких міститься цей цінний компонент.

Що ж це за олія така? Є два основних класи жирних кислот: насичені і ненасичені. Олія МСТ відноситься до насиченим. І містять інші форми кислот: капронову, каприлова і капринову.

МСТ - це англійська абревіатура від "Medium Chain Triglycerides", що перекладається як тригліцериди середнього ланцюга. ⠀

У яких продуктах шукати МСТ-олію для схуднення: поради дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

У чому ж плюси таких жирів? Насичені жири, до яких відносяться жирні кислоти середньої ланцюга, відправляються прямо в печінку, де вони швидко перетворюються в енергію (кетонові тіла).

Тепер, коли ми коротко знаємо, що таке олія МСТ, варто назвати 8 плюсів цього джерела здорового жиру:

  • Підтримка здорового ваги через прискорення метаболізму;
  • Захист здоров'я серця;
  • Поліпшення травлення;
  • Антибактеріальні, противірусні та протигрибкові властивості;
  • Підвищення енергії і настрою;
  • Контроль гормонального балансу;
  • Поліпшення мислення;
  • Допомога у травленні, завдяки легкому засвоєнню поживних речовин.

У яких продуктах шукати МСТ-олію для схуднення: поради дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

На жаль, ці неймовірно здорові жири відсутні в більшості дієт — в основному, із-за неправильної точки зору, що "всі жири — погані жири".

Олія МСТ є в продуктах і може проводитися штучно у вигляді БАДа. При купівлі БАДа обов'язково переконайтеся, що отримаєте продукт високої якості: на етикетці повинні бути чітко описані інгредієнти і спосіб виробництва.

Природні джерела MCT: кокосова олія, молода яловичина і її масла, сир і молоко, і навіть деякі жирні йогурти.

У яких продуктах шукати МСТ-олію для схуднення: поради дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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