У яких продуктах шукати МСТ-олію для схуднення: поради дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт назала переваги цих корисних жирів

Дієтолог Світлана Нікітчук стверджує, що поширена думка про шкоду жирів під час схуднення – помилкова. На словам експерта, в боротьбі за стрункість масло здатне стати прекрасним союзником, тільки, якщо його правильно вибрати. На своїй сторінці в Instagram вона розповіла про олію МСТ, а також перерахувала продукти, в яких міститься цей цінний компонент.

Що ж це за олія така? Є два основних класи жирних кислот: насичені і ненасичені. Олія МСТ відноситься до насиченим. І містять інші форми кислот: капронову, каприлова і капринову.

МСТ - це англійська абревіатура від "Medium Chain Triglycerides", що перекладається як тригліцериди середнього ланцюга. ⠀

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

У чому ж плюси таких жирів? Насичені жири, до яких відносяться жирні кислоти середньої ланцюга, відправляються прямо в печінку, де вони швидко перетворюються в енергію (кетонові тіла).

Тепер, коли ми коротко знаємо, що таке олія МСТ, варто назвати 8 плюсів цього джерела здорового жиру:

Підтримка здорового ваги через прискорення метаболізму;

Захист здоров'я серця;

Поліпшення травлення;

Антибактеріальні, противірусні та протигрибкові властивості;

Підвищення енергії і настрою;

Контроль гормонального балансу;

Поліпшення мислення;

Допомога у травленні, завдяки легкому засвоєнню поживних речовин.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

На жаль, ці неймовірно здорові жири відсутні в більшості дієт — в основному, із-за неправильної точки зору, що "всі жири — погані жири".

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Олія МСТ є в продуктах і може проводитися штучно у вигляді БАДа. При купівлі БАДа обов'язково переконайтеся, що отримаєте продукт високої якості: на етикетці повинні бути чітко описані інгредієнти і спосіб виробництва.

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Природні джерела MCT: кокосова олія, молода яловичина і її масла, сир і молоко, і навіть деякі жирні йогурти.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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