Топ-5 привычек в питании, которые мешают похудеть

Иллюстративное фото (pexels.com)

Диетолог рассказала, какие ошибки сводят на нет все усилия сбросить лишние кг

Довольно часто встречается ситуация, когда человек вроде бы прикладывает много усилий, чтобы похудеть, однако процесс не идет. Возможно, все дело в том, что вы совершаете одну из распространенных ошибок, которые сводят на нет все ваши усилия избавиться от лишнего веса. От каких вредных привычек стоит избавиться, рассказала диетолог Наталья Кошкина на своей странице в Instagram.

"Привычки решают все. Они могут нас сделать здоровыми, красивыми и счастливыми, а могут – больными и несчастными. Вот некоторые из привычек, от которых нужно отказаться", - отметила эксперт.

Топ-5 смертных грехов худеющих:



1. Есть с хлебом

Эта привычка – эхо советских времен. Почему раньше все ели с хлебом? Потому что так было сытно. Сейчас перед обществом стоит другая проблема – держать себя не в сытости, а в голоде. Ну скажите, ради всего святого, зачем вам, человеку, ведущему сидячий образ жизни, простые углеводы?





Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Пить чай с сахаром

Норма добавленного сахара, безопасная для здоровья, – 5 ч.л. в день. А теперь посчитайте, сколько сахара съедаете вы. Только не забудьте учесть скрытый сахар (например, в хлебе, кетчупе, йогуртах и прочих продуктах, в которых вы и подумать не могли).



3. Заправлять салаты майонезом

Знаете, чем можно испортить любой салат? Заправкой. Именно она делает салат полезным или вредным для здоровья. Про майонез уже писала. Учитесь готовить полезные заправки.





Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Жарить на рафинированном масле

Рафинированное масло – это яд. Оно не горит, потому что в нем все сгорело еще до того, как оно попало к вам на сковородку. Что делать? Жарить на незначительном количестве масла (для этого продаются специальные спреи) и на умеренных температурах. Тогда можно использовать нерафинированное кокосовое и оливковое масла, а также масло гхи.





Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Застолья с огромным количеством блюд

Согласитесь, сложно не переесть, когда перед тобой оливье, селедка под шубой, мимоза и еще пара-тройка салатов, потом горячее и десерт. Не знаю, как для вас, для меня праздничное застолье долгое время было настоящим испытанием.



Иллюстративное фото (pexels.com)

"Поэтому, друзья, ради шпината и святого авокадо, не нужно так делать. Эти привычки отдаляют вас от фигуры вашей мечты и хорошего здоровья. Вы можете в каждый Новый год загадывать желание похудеть, но пока вы будете так делать, оно так и останется романтичным образом в вашей голове", - подытожила диетолог.

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