Какие продукты не стоит есть натощак: диетолог поделилась полезным списком

Правильный завтрак и грамотно составленное утреннее меню – это не только залог сытости, но и хорошего самочувствия на вес день. Для этого стоит учитывать особенности продуктов и точно знать, какие из них можно есть на голодный желудок, а какие – не стоит. Диетолог Ольга Усенко, которая поделилась азами правильного питания для новичков, рассказала на странице в Instagram, какие блюда стоит исключить с утра.

Все индивидуально, но если вы еще не нашли свой идеальный вариант завтрака, то нужно попробовать исключить то, что точно не стоит есть утром:

сдоба из белой муки, сделанная на дрожжах - повышает газообразование и может раздражать стенки желудка

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

сахар и сладости - чрезмерная нагрузка на поджелудочную с самого утра

йогурт - утром натощак от него будет меньше всего пользы из-за того, что соляная кислота не пропустит все полезные бактерии

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

груши - утром это сильно тяжелая клетчатка

помидоры - могут вызвать повышенную кислотность и изжогу

цитрусовые - тоже повышают кислотность и может быть реакция

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

специи и пряности

холодные напитки - остужают стенки желудка и этим усложняют пищеварение, пища в результате переваривается дольше.

Мало ем, но не худею: эксперт назвала возможные причины

⠀

Но, в целом, у каждого из нас будет свой список этих самых продуктов, которые вызывают:

дискомфорт

вздутие

плохое самочувствие

изжогу

боль

Кстати, нутрициолог Надежда Пахирко развенчала главные мифы о сахаре и сладостях.