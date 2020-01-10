Какие продукты не стоит есть натощак: диетолог поделилась полезным списком

Эксперт рассказала, что лучше исключить из утреннего рациона
Правильный завтрак и грамотно составленное утреннее меню – это не только залог сытости, но и хорошего самочувствия на вес день. Для этого стоит учитывать особенности продуктов и точно знать, какие из них можно есть на голодный желудок, а какие – не стоит. Диетолог Ольга Усенко, которая поделилась азами правильного питания для новичков, рассказала на странице в Instagram, какие блюда стоит исключить с утра.
Все индивидуально, но если вы еще не нашли свой идеальный вариант завтрака, то нужно попробовать исключить то, что точно не стоит есть утром:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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Но, в целом, у каждого из нас будет свой список этих самых продуктов, которые вызывают:
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