Які продукти не варто їсти натщесерце: дієтолог поділилася корисним списком

Експерт розповіла, що краще виключити з ранкового раціону
Правильний сніданок і грамотно складене ранкове меню – це не тільки запорука ситості, але і гарного самопочуття на весь день. Для цього варто враховувати особливості продуктів і точно знати, які з них можна їсти на голодний шлунок, а які – не варто. Дієтолог Ольга Усенко, яка поділилася азами правильного харчування для новачків, розповіла на сторінці Instagram, які страви варто виключити з ранку.
Все індивідуально, але якщо ви ще не знайшли свій ідеальний варіант сніданку, то потрібно спробувати виключити те, що точно не варто їсти вранці:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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Але, в цілому, у кожного з нас буде свій список цих самих продуктів, які викликають:
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