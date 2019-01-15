Какие продукты помогут продлить молодость: советы диетолога

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Регулярное их употребление - лучший вклад в здоровье и долголетие

Многих женщин волнует вопрос, как с помощью питания повлиять на состояние организма, жкт и гормональной системы, чтобы отсрочить старость максимально долго. Иными словами - что нужно есть, чтобы продлить молодость. Врач-диетолог Екатерина Павлова попробовала дать ответ на этот вопрос в своем блоге в Instagram.



Она назвала список продуктов, присутствие которых в ежедневном рационе - лучший вклад в здоровье и долголетие.



Зелень, зеленые листья салата - желательно ежедневное употребление большого зеленого салата. И да, сейчас зима, но листья салата все так же доступны! Для тех, кто жевать не любит, есть альтернатива - зеленые смузи. Это гарантия хорошего уровня фолиевой кислоты, ну и хлорофилл очень даже полезен.





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Авокадо - можно включать в рацион ежедневно. Все чаше прихожу к выводу о том, что в качестве растительных жиров лучше использовать продукт в первозданном виде. А растительные масла в таком случае можно и исключить.





Фото: (pixabay.com)

Брокколи - важнейший продукт для женского здоровья! Употреблять можно не только в термообработанном виде, но и в сыром, в качестве перекуса или в салате. Единственный момент - не злоупотреблять капустой при гипофункции щитовидной железы.





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Яйца, точнее желток. 2 желтка в день - не источник плохо холестерина, а полезнейший лецитин и витамины. Этот незамысловатый продукт питания в моем личном топе самых полезных.





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Достаточное количество белка в рационе. За этим нужно следить. Без белка не может быть красивой кожи, волос и здоровья всего организма. А часто я наблюдаю сниженный уровень белка. Особенно вегетарианцам стоит обратить внимание на этот пункт.



Иногда не есть ничего - лучший способ продлить молодость.

Соблюдайте промежутки. Между приемами пищи должно быть достаточно времени. Пробуйте интервальное голодание. Постоянно жевать - плохая стратегия для тех, кто хочет быть молодым и красивым.



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Видео: РБК-Украина