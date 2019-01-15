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Які продукти допоможуть продовжити молодість: поради дієтолога

Lite » Їжа 15.01.2019 - 19:34
Які продукти допоможуть продовжити молодість: поради дієтолога
Фото: (pixabay.com)

Регулярне їх вживання - найкращий внесок у здоров'я і довголіття

Багатьох жінок хвилює питання, як за допомогою харчування вплинути на стан організму, ЖКТ і гормональної системи, щоб відстрочити старість максимально довго. Іншими словами - що потрібно їсти, щоб продовжити молодість. Лікар-дієтолог Катерина Павлова спробувала дати відповідь на це питання у своєму блозі в Instagram.

Вона назвала список продуктів, присутність яких у щоденному раціоні - найкращий внесок у здоров'я і довголіття.

Зелень, зелене листя салату - бажано щоденне вживання великого зеленого салату. І так, зараз зима, але листя салату так само доступне! Для тих, хто жувати не любить, є альтернатива - зелені смузі. Це гарантія гарного рівня фолієвої кислоти, ну і хлорофіл дуже навіть корисний.

Які продукти допоможуть продовжити молодість: поради дієтолога

Фото: (pixabay.com)

Авокадо - можна включати в раціон щодня. Все частіше приходжу до висновку про те, що в якості рослинних жирів краще використовувати продукт в первозданному вигляді. А рослинні масла в такому випадку можна і виключити.

Які продукти допоможуть продовжити молодість: поради дієтолога

Фото: (pixabay.com)

Брокколі - найважливіший продукт для жіночого здоров'я! Вживати можна не тільки в термообробленому вигляді, але і в сирому, в якості перекусу або в салаті. Єдиний момент - не зловживати капустою при гіпофункції щитовидної залози.

Які продукти допоможуть продовжити молодість: поради дієтолога

Фото: (pixabay.com)

Яйця, точніше жовток. 2 жовтка в день - не джерело погано холестерину, а корисний лецитин і вітаміни. Цей нехитрий продукт харчування в моєму особистому топі найбільш корисних.

Які продукти допоможуть продовжити молодість: поради дієтолога

Фото: (pixabay.com)

Достатня кількість білка в раціоні. За цим потрібно стежити. Без білка не може бути красивої шкіри, волосся і здоров'я всього організму. А часто я спостерігаю знижений рівень білка. Особливо вегетаріанцям варто звернути увагу на цей пункт.

Іноді не їсти нічого - кращий спосіб продовжити молодість. Дотримуйтесь проміжків. Між прийомами їжі має бути достатньо часу. Пробуйте інтервальне голодування. Постійно жувати - погана стратегія для тих, хто хоче бути молодим і красивим.

Раніше ми повідомляли, що дієтолог дала ефективні поради, як почати худнути.

Зазначимо,що дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, яким повинен бути режим харчування перед тренуванням. наприклад, дієтолог розвінчала ще один міф, що після тренування потрібно "витримати дві години і тільки після вживати їжу".

До речі, дієтолог Міла Гриценко поділилася дієвими порадами, які допоможуть побороти тягу до солодкого.

Відео: РБК-Україна

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