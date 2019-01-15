Які продукти допоможуть продовжити молодість: поради дієтолога

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Регулярне їх вживання - найкращий внесок у здоров'я і довголіття

Багатьох жінок хвилює питання, як за допомогою харчування вплинути на стан організму, ЖКТ і гормональної системи, щоб відстрочити старість максимально довго. Іншими словами - що потрібно їсти, щоб продовжити молодість. Лікар-дієтолог Катерина Павлова спробувала дати відповідь на це питання у своєму блозі в Instagram.



Вона назвала список продуктів, присутність яких у щоденному раціоні - найкращий внесок у здоров'я і довголіття.



Зелень, зелене листя салату - бажано щоденне вживання великого зеленого салату. І так, зараз зима, але листя салату так само доступне! Для тих, хто жувати не любить, є альтернатива - зелені смузі. Це гарантія гарного рівня фолієвої кислоти, ну і хлорофіл дуже навіть корисний.





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Авокадо - можна включати в раціон щодня. Все частіше приходжу до висновку про те, що в якості рослинних жирів краще використовувати продукт в первозданному вигляді. А рослинні масла в такому випадку можна і виключити.





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Брокколі - найважливіший продукт для жіночого здоров'я! Вживати можна не тільки в термообробленому вигляді, але і в сирому, в якості перекусу або в салаті. Єдиний момент - не зловживати капустою при гіпофункції щитовидної залози.





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Яйця, точніше жовток. 2 жовтка в день - не джерело погано холестерину, а корисний лецитин і вітаміни. Цей нехитрий продукт харчування в моєму особистому топі найбільш корисних.





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Достатня кількість білка в раціоні. За цим потрібно стежити. Без білка не може бути красивої шкіри, волосся і здоров'я всього організму. А часто я спостерігаю знижений рівень білка. Особливо вегетаріанцям варто звернути увагу на цей пункт.



Іноді не їсти нічого - кращий спосіб продовжити молодість. Дотримуйтесь проміжків. Між прийомами їжі має бути достатньо часу. Пробуйте інтервальне голодування. Постійно жувати - погана стратегія для тих, хто хоче бути молодим і красивим.



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Відео: РБК-Україна