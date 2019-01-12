Как победить зависимость от сладкого: ценные советы диетолога

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Украинский диетолог поделилась лайфхаками, которые помогут не есть сладости

Для всех людей, мечтающих похудеть, является актуальным вопрос, как перестать есть вредные продукты и сладости. Диетолог Мила Гриценко поделилась действенными советами, которые помогут побороть тягу к тортам и пирожным. Лайфхаки она опубликовала на своей страничке в Instagram. По ее словам, нет такого понятия, как "сладкоежка", зависимость легко побороть, если придерживаться определенных правил:

1. Сладкоежек не существует.

"Точно так же я могу сказать, что являюсь квашеннокапустоежкой - она задерживает воду, и ходить мне до конца жизни отекшей, как будто ежедневно бухаю. Зависимость от сладкого, мучного, соленого, маринованного точно такая же, как от алкоголя, наркотиков и прочих веселящих допингов! Первое и главное правило - не оправдывать зависимость и отказаться от вожделенного продукта минимум на 21 день - период самой сильной ломки", - считает Мила.

2. В идеале - не употреблять любимый продукт в течение месяца, а то и двух.

3. Чтобы облегчить страдания, напиши хотя бы 5 причин, по которым ты решила отказаться именно от этой зависимости.

"Поверь, именно эта мотивация должна стать главным двигателем!" - уверена диетолог.

4. Сложно? Купи на первый месяц гарцинию камбоджийскую.

Она будет регулировать уровень сахара в крови и снижать чувство голода.

5. Пропей курс кальция с цинком, особенно если ты зависима от сладкого.

6. Старайся налегать на на белок - он будет давать чувство сытости, поэтому останется лишь психологический голод.

Фото: Сладости (hronika.info)

Диетолог напомнила, что главное - это мотивация. Для этого необходимо бороться и не сдаваться, даже когда очень тяжело.

"И помни о своей мотивации!!! Не забывай, если ты сдашься, легче не станет! А если выдержишь первый этап, бороться с собой будет намного проще. Раньше я была дикой шоколадоманкой, но с помощью этих правил стала равнодушна к нему. Теперь у меня нет срывов, потому что я победила главную их причину. Хочешь похудеть - борись!" - подытожила специалист по питанию.

Напомним, что Мила Гриценко - диетолог, которая когда-то похудела на 36 килограммов. В этом ей помогло правильное питание и спортивные тренировки.

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