Как начать худеть: диетолог дала эффективные советы

Эксперт рассказала, как взять себя в руки и наконец заняться своей фигурой
Казалось бы, если хочешь похудеть - нужно просто начать. Однако именно это зачастую и оказывается чуть ли не самым сложным. Мы постоянно откладываем это на понедельник, или первое января, или ближе к весне. Как же взять себя в руки и заняться наконец всерьез своим весом и фигурой рассказала в своем Instagram диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее раскрыла правду о полезности суперфудов.
Эксперт отметила, что желающим похудеть следует обратить внимание на все и изменить все, что их окружает.
"Приготовьтесь изменить свою жизнь! Если вы выбрали диетолога, вам будет проще", - отметила Комиссарова.
Для тех же, у кого нет своего диетолога, она дала действенные советы:
Заведите дневник питания.
Лучше письменный. Потому что все, что на бумаге - уже имеет какую-то силу. Записывайте туда ВСЕ, что попадает к вам в рот. Вы удивитесь, но многие продукты вы вряд ли учитывали.
Фото: (unsplash.com)
Оцените свой вес.
Можно использовать понятие Индекса массы тела. Определите желанное количество сброшенных килограмм и срок. Ставьте реальные сроки! Не 10 кг в неделю!
Набросайте примерный план питания: не меню!
А примерный план: завтрак, перекуса, обед, ужин, из чего будет состоять, что планируете ограничить, какие порции и в каком количестве. Не забудьте про любимые продукты и блюда.
Фото: (unsplash.com)
Решите, какой выберете вид физической активности.
Купите абонемент, договоритесь с подругой, скачайте видео с упражнениями или приложение на телефон, начните больше ходить пешком - ставьте реальные цели!
Фото: (unsplash.com)
Найдите мотивацию: какое-то событие, красивое платье, фотосессия в белье.
Поговорите с семьей, объясните, как вам это важно, попросите поддержки! Расскажите ВСЕМ, что худеете - будет больше стимул не сорваться.
Не ставьте себе строгих ограничений.
Вы должны знать, что похудение - не каторга, а приятный, легкий, мотивирующий процесс! Не начинайте с диет и использования БАДов, полагайтесь на здоровое питание!
Фото: (unsplash.com)
Напомним, ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала, каким должен быть режим питания перед тренировкой. К примеру, диетолог развенчала еще один миф, что после тренировки нужно "выдержать два часа и только после принимать пищу".
Также эксперт отметила, на какие важные моменты следует обратить внимание, если вы тренируетесь или соблюдаете диету, а вес стоит на месте.