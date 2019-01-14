Как начать худеть: диетолог дала эффективные советы

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Эксперт рассказала, как взять себя в руки и наконец заняться своей фигурой

Казалось бы, если хочешь похудеть - нужно просто начать. Однако именно это зачастую и оказывается чуть ли не самым сложным. Мы постоянно откладываем это на понедельник, или первое января, или ближе к весне. Как же взять себя в руки и заняться наконец всерьез своим весом и фигурой рассказала в своем Instagram диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее раскрыла правду о полезности суперфудов.

Эксперт отметила, что желающим похудеть следует обратить внимание на все и изменить все, что их окружает.

"Приготовьтесь изменить свою жизнь! Если вы выбрали диетолога, вам будет проще", - отметила Комиссарова.

Для тех же, у кого нет своего диетолога, она дала действенные советы:

Заведите дневник питания.

Лучше письменный. Потому что все, что на бумаге - уже имеет какую-то силу. Записывайте туда ВСЕ, что попадает к вам в рот. Вы удивитесь, но многие продукты вы вряд ли учитывали.

Фото: (unsplash.com)

Оцените свой вес.

Можно использовать понятие Индекса массы тела. Определите желанное количество сброшенных килограмм и срок. Ставьте реальные сроки! Не 10 кг в неделю!

Набросайте примерный план питания: не меню!

А примерный план: завтрак, перекуса, обед, ужин, из чего будет состоять, что планируете ограничить, какие порции и в каком количестве. Не забудьте про любимые продукты и блюда.

Фото: (unsplash.com)

Решите, какой выберете вид физической активности.

Купите абонемент, договоритесь с подругой, скачайте видео с упражнениями или приложение на телефон, начните больше ходить пешком - ставьте реальные цели!

Фото: (unsplash.com)

Найдите мотивацию: какое-то событие, красивое платье, фотосессия в белье.

Поговорите с семьей, объясните, как вам это важно, попросите поддержки! Расскажите ВСЕМ, что худеете - будет больше стимул не сорваться.

Не ставьте себе строгих ограничений.

Вы должны знать, что похудение - не каторга, а приятный, легкий, мотивирующий процесс! Не начинайте с диет и использования БАДов, полагайтесь на здоровое питание!

Фото: (unsplash.com)

Напомним, ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала, каким должен быть режим питания перед тренировкой. К примеру, диетолог развенчала еще один миф, что после тренировки нужно "выдержать два часа и только после принимать пищу".

Также эксперт отметила, на какие важные моменты следует обратить внимание, если вы тренируетесь или соблюдаете диету, а вес стоит на месте.