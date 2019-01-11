Каким должен быть режим питания перед тренировкой: ответ диетолога

Иллюстративное фото: bruce mars

Самое главное — прислушивайтесь к своему организму

Немногие знают, что перед тренировкой, а не только после, также нужно придерживаться определенных правил питания. Кроме того, этот "процесс" уже успел обрасти мифами. Например, считается, что заниматься физическими нагрузками на голодный желудок категорически запрещено. Хотя это не так!

Что же нужно знать о питании перед тренировкой? На этот вопрос подробно ответила на своей instagram-страничке диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее объяснила, почему не нужно фанатично считать калории.

Так, эксперт отметила, что не обязательно есть перед тренировкой — если вы позанимаетесь натощак, и вам так более комфортно, то ничего страшного не будет.

"Многие исследования говорят, что тренировка с утра — заряд бодрости на весь день", — уточняет Комиссарова.

При этом диетолог развенчала еще один миф, мол, после тренировки нужно "выдержать два часа и только после принимать пищу". Эксперт подчеркивает — не нужно ждать два часа, а ешьте сразу!

"Не важно какой продукт вы съедите до или после тренировки, гораздо важнее питание в течение дня и его баланс", — пишет диетолог.

Не бойтесь, если не успели перекусить перед тренировкой (фото: unsplash/melissabelanger)

Если же вы не любитель тренировок натощак, тогда лучше принимайте пищу за 1,5-2 часа перед физическими нагрузками: "Чтобы у вас были силы, а еда в желудке не мешала тренировке".

Комиссарова уточнила, что считать под "полноценным приемом пищи". На вашей тарелке должны быть продукты в следующих пропорциях: 1/2 овощи, 1/4 сложные углеводы, 1/4 белковая часть.

Что же можно есть, если не успел полноценно поесть перед тренировкой, а есть то хочется?

В таком случае за 30-40 минут употребите порцию быстрых углеводов и легкоусвояемых белков. К примеру, свежие или сухофрукты, кисломолочные или молочные продукты, протеиновые батончики. Также рассмотрите, как вариант, смузи: ягоды/фрукты + молочка или сок.

Ягодно-молочный смузи — отличный вариант перед тренировкой (фото: unsplash/rawpixel)

Напомним, ранее диетолог Альбина Комиссарова ответила на популярный "праздничный" вопрос: так ли "ужасен" майонез, как это принято считать. Ответ многих может удивить!

Также эксперт рассказала, на какие важные моменты следует обратить внимание, если вы тренируетесь или соблюдаете диету, а вес стоит на месте.

Полезные свойства соды, о которых вы не знали (видео: РБК-Украина)