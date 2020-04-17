Источник белка и полезных веществ: нутрициолог развенчала мифы о вреде яиц

Эксперт рассказала, чем полезен этот продукт и есть ли от него вред
В Светлый праздник Пасхи вареные яйца будут в каждом доме в большом количестве. Почему все так боятся яиц? А не манной каши с сахаром, например. Именно ее бояться стоит, а яйца спокойно ешьте хоть каждый день. Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее развенчала популярные мифы о сахаре, опровергла в своем Instagram мифы о яйцах и рассказала, чем полезен этот продукт.
В яйце содержится весь набор незаменимых аминокислот. А это говорит о том, что яйца считаются источником самого полноценного белка среди всех животных белков. У яйца самая высокая биологическая ценность.
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МИФ. В яйцах нужно есть только белок. Желток - это высокий холестерин.
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ПРАВДА: Жиры, которые содержатся в желтке, не влияют на повышение плохого холестерина в крови. В желтке содержатся фосфолипиды, которые, наоборот, СНИЖАЮТ уровень «плохого» холестерина в крови!
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Иллюстративное фото (pexels.com)
МИФ. Есть более 2 яиц в неделю не рекомендуется, можно посадить печень.
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ПРАВДА: Все как раз наоборот. Фосфолипиды, которые содержатся в яйце, помогают печени освободиться от вредных токсинов, которые вместе с другой пищей и алкоголем попадают в наш организм.
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Влюбитесь в яйца, ведь они:
Иллюстративное фото (pexels.com)
Еще два очень важных факта о яйцах:
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1. Способ приготовления. Жареные в масле яйца, да еще и с колбасой и беконом, не имеют ничего общего со здоровым образом жизни и стройной фигурой.
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2. Домашние яйца гораздо более ценные, чем магазинные.
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Если у вас нет противопоказаний, то яйца можно спокойно кушать каждый день по 2 штуки. Это рекомендует ВОЗ и USDA.
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