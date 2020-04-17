Джерело білка і корисних речовин: нутриціолог розвіяла міфи про шкоду яєць

Експерт розповіла, чим корисний цей продукт і чи є від нього шкода
У Світле свято Великодня варені яйця будуть у кожному домі, у великій кількості. Чому всі так бояться яєць? А не манної каші з цукром, наприклад. Саме її боятися варто, а яйця спокійно їжте хоч кожен день. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розвінчала популярні міфи про цукор, спростувала у своєму Instagram міфи про яйця і розповіла, чим корисний цей продукт.
У яйці міститься весь набір незамінних амінокислот. А це говорить про те, що яйця вважаються джерелом самого повноцінного білка серед усіх тваринних білків. У яйця найвища біологічна цінність.
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МІФ. В яйцях потрібно їсти тільки білок. Жовток - це високий холестерин.
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ПРАВДА: Жири, які містяться в жовтку, не впливають на підвищення поганого холестерину в крові. В жовтку містяться фосфоліпіди, які, навпаки, ЗНИЖУЮТЬ рівень «поганого» холестерину в крові!
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Ілюстративне фото (pexels.com)
МІФ. Їсти більше 2 яєць в тиждень не рекомендується, можна посадити печінку.
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ПРАВДА: Все як раз навпаки. Фосфоліпіди, що містяться в яйці, допомагають печінці звільнитися від шкідливих токсинів, які разом з іншою їжею і алкоголем потрапляють в наш організм.
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Закохайтеся в яйця, адже вони:
Ілюстративне фото (pexels.com)
Ще два дуже важливих факти про яйця:
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1. Спосіб приготування. Смажені в маслі яйця, та ще й з ковбасою і беконом, не мають нічого спільного зі здоровим способом життя і стрункою фігурою.
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2. Домашні яйця набагато більш цінні, ніж магазинні.
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Якщо у вас немає протипоказань, то яйця можна спокійно їсти кожен день по 2 штуки. Це рекомендує ВООЗ і USDA.
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