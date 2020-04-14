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Диетолог назвала топ-10 продуктов на каждый день

Lite » Еда 14.04.2020 - 08:36
Диетолог назвала топ-10 продуктов на каждый день
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, как дольше сохранить красоту и здоровье

Есть продукты, которые нужны нашему организмы каждый день. Все ведь помнят, мы не только едим для энергии, мы едим для наших клеток, чтобы восполнить макро- и микро- элементы, едим, чтобы кормить нашу микробиоту (микроорганизмы, которые в нас живут). Диетолог-нутрициолог Лачина Джанкулиева, которая ранее рассказала, как избавиться от сахарной зависимости, отметила на своей странице в Instagram, какие продукты должны присутствовать в вашем рационе ежедневно.

Добавляйте хотя бы половину из этих продуктов в свой рацион каждый день и увидите, какие классные изменения произойдут в вашем организме, в состоянии кожи, волос, в самочувствии.

Топ-10 продуктов на каждый день:⠀

  • Кокосовое масло
  • Масло ГХИ
  • Квашеная капуста
  • Зелень
  • Зелёные овощи

Диетолог назвала топ-10 продуктов на каждый день

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Свекла
  • Костный бульон
  • Ягоды

Диетолог назвала топ-10 продуктов на каждый день

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Холодноводная рыба и морепродукты
  • Авокадо

Диетолог назвала топ-10 продуктов на каждый день

Иллюстративное фото (pexels.com)

Это не говорит, что нужно есть только перечисленные продукты. Помните, чем разнообразнее и чище ваш рацион, тем крепче ваше здоровье, соответственно, тем красивее и моложе вы.

Напомним, диетолог Ольга Безугла поделилась полезными лайфхаками, как избежать переедания на карантине.

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