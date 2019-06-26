Идеальные заправки для летних салатов: диетолог поделилась рецептами

Лето – идеальное время для овощных салатов из свежих даров природы. Они вкусные и полезные, а также не вредят фигуре и даже способны утолить жажду, а чтобы разнообразить оттенки вкуса блюда, можно воспользоваться советами и рецептами профессионального диетолога Альбины Комиссаровой, которые она опубликовала на страничке в Instagram, и приготовить вкусные заправки.

Чем заправлять салат? Какой сделать соус? Казалось бы, такой банальный вопрос, но с которым ежедневно сталкивается каждый из нас. Итак, что подходит?

Растительное масло

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Для добавления в салаты - нерафинированное. Лучше всего подходит оливковое и ореховые масла.Парадокс в том, что оно полезно, а значит льётся в больших количествах. Помните, что 1 ст л масла содержит 120 ккал. Отмеряйте масло ложками, не лейте из бутылки. А также отлично подходят спреи.

Йогурты

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Отлично подходит 4% греческий йогурт, он густой как сметана и не имеет кислого вкуса. Добавьте в йогурт зелени, специй, и получится отличный соус.

Горчица и бальзамический соус

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Придаст вкус любым салатам, если взять за основу масло или йогурт. Играйте со вкусами!

А вот от готовой заправки стоит отказаться. Она содержит добавленный сахар. В небольшом количестве, но зачем? Не ленитесь заниматься своим питанием.

Топ-3 рецептов вкусных заправки:

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

1 ст л оливкового масла+2 ст л лимонного сока+1/2 ч л дижонской горчицы (можно обычную)+1/2 ч л винного уксуса. Иногда добавляю мед.

1 спелый авокадо+1 ст л оливкового масла+1/2 лимона+1 зубчик чеснока+соль перец. Все взбить блендером.

соус овощной к птице: сладкий перец+помидор+1/2 белой луковицы+долька чеснока. Смешать в блендере.

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