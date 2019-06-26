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Как питаться, чтобы не поправляться: диетолог раскрыла секреты

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.06.2019 - 08:54
Как питаться, чтобы не поправляться: диетолог раскрыла секреты
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт раскрыла маленькие хитрости для тех, кто любит вкусно поесть

Питаться без ограничений и при этом не прибавлять в весе – мечта всех худеющих. Но возможно ли это, и что следует включить в рацион для стройности и красоты? Профессиональны диетолог Ольга Усенко уверяет, что безопасное меню существует, кроме того, позволить себе "праздник желудка" иногда также можно, но при одном важном условии. Об этом она написала на странице в Instagram.

Эксперт отзвучала простые правила и перечислила безопасные продукты, которые можно есть в любое время суток без риска набрать лишнее.

В течение дня для фигуры будут безопасны:

  • морепродукты + овощи;
  • рыба + овощи;
  • мясо + овощи;
  • птица + овощи;
  • просто овощи;
  • сыр + овощи (это уже может быть не безопасно, но лучше, чем многое).

Как питаться, чтобы не поправляться: диетолог раскрыла секреты

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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"Главная суть – есть все с овощами. Чтобы вы не съели, обязательно должно быть с порцией овощей", - напоминает Усенко.

Также эксперт дала дельный совет тем, кто собирается устроить себе "праздник желудка". Если вы хотите съесть все что угодно и в любой последовательности, то вам нужно за день до этого убрать из рациона:

  • каши;
  • картофель;
  • макароны;
  • хлеб;
  • провести 1 день без сложных углеводов, чтоб был зазор на день, когда будет все неконтролируемо.

Как питаться, чтобы не поправляться: диетолог раскрыла секреты

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Иначе, вы переберете в углеводах, и придется отрабатывать в зале. Правильное и здоровое питание - это легко, если подходить к вопросу осознанно и следовать элементарным правилам.

Напомним, что эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина рассказала, как преодолеть страх перед тренировками и подобрать оптимальный для себя вид спорта.

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