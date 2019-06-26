Ідеальні заправки для літніх салатів: дієтолог поділилася рецептами

Літо – ідеальний час для овочевих салатів зі свіжих дарів природи. Вони смачні і корисні, а також не шкодять фігурі і навіть здатні втамувати спрагу, а щоб урізноманітнити відтінки смаку страви, можна скористатися порадами і рецептами професійного дієтолога Альбіни Коміссарової, які вона опублікувала на сторінці в Instagram, і приготувати смачні заправки.

Чим заправляти салат? Який зробити соус? Здавалося б, такий банальне питання, але з якими щодня стикається кожен з нас. Отже, що підходить?

Рослинна олія

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Для додавання в салати - нерафіновану. Найкраще підходить оливкова і горіхові олії. Парадокс в тому, що воно корисне, а значить ллється у великих кількостях. Пам'ятайте, що 1 ст л олії містить 120 ккал. Відміряйте масло ложками, не лийте з пляшки. А також відмінно підходять спреї.

Йогурти

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Відмінно підходить 4% грецький йогурт, він густий як сметана і не має кислого смаку. Додайте в йогурт зелень, спеції, і вийде відмінний соус.

Гірчиця і бальзамічний соус

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Додасть смак будь-яких салатів, якщо взяти за основу масло або йогурт. Грайте зі смаками!

А ось від готової заправки варто відмовитися. Вона містить доданий цукор. У невеликій кількості, але навіщо? Не лінуйтеся займатися своїм харчуванням.

Топ-3 рецептів смачних заправки:

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

1 ст л оливкової олії+2 ст л лимонного соку+1/2 ч л діжонської гірчиці (можна звичайну)+1/2 ч л винного оцту. Іноді додаю мед.

1 стиглий авокадо+1 ст л оливкової олії+1/2 лимона+1 зубчик часнику+сіль перець. Все збити блендером.

овочевий соус до птиці: солодкий перець+помідор+1/2 білої цибулини+зубчик часнику. Змішати в блендері.

Нагадаємо, що дієтолог Ольга Усенко поділилася секретом, як харчуватися без обмежень і не набирати у вазі.

До речі, дієтолог Наталія Кошкіна дала пораду, як швидко прибрати жир під час занять спортом.