Страх тренировок: эксперт по похудению рассказала, как не пасовать перед спортом

Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Специалист рассказала, как преодолеть свой страх перед походом в спортзал

Часто откладывать тренировки и даже бояться их начать мешают предубеждения и мифы, котрые буквально сковывают тех, кто хочет сбросить лишние кило и подружиться со спортом. Что за этим стоит, и как преодолеть себя и начать заниматься на странице в Instagram рассказала эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина.

По словам специалиста, страх тренировок многим мешает прийти к своей цели и похудеть. Обычно за ними прячутся комплексы и опасения, связанные с весом и здоровьем.

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Почему мы обычно боимся начать тренироваться?

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Большой лишний вес



Иллюстративное фото (pexels.com) ⠀

Когда у вас лишних 20-30 кг, то ударные тренировки противопоказаны! Никакого степа, аэробики, бега и прыжков, потому что при большом лишнем весе идет нагрузка на суставы и позвоночник. Но выход есть! Ваш выбор: йога, пилатес, стретчинг. С помощью этих тренировок тоже можно похудеть, и без вреда для здоровья!

Грыжи, протрузии, другие проблемы со спиной



⠀ Иллюстративное фото (pexels.com)

Если у вас такие проблемы - нужно укреплять мышечный корсет! Иначе вся нагрузка приходится на позвоночник, и со временем ситуация только ухудшится. Вам тоже стоит обратить внимание на пилатес и йогу, а также на плавание - оно отлично разгружает позвоночник. Со временем можно вводить силовые тренировки по самочувствию.

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Проблемы с коленными суставами



⠀Иллюстративное фото (pexels.com) ⠀

Колени - не помеха для похудения и обретения стройной фигуры! Вам не нужен бег и приседания, а также выпады с отягощением. Зато велотренажер, аквааэробика, лечебная гимнастика, пилатес и йога - ваши лучшие друзья!

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Был неудачный опыт тренировок

Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Если вы уже ходили в зал, но сорвали себе спину или заработали травму - спорт здесь ни при чем! Чтобы такого не происходило, нужно технически правильно выполнять упражнения и брать оптимальную нагрузку! Не нужно идти на тренажер, о работе на котором вы ничего не знаете. А если занимаетесь с тренером - вы должны быть уверены в его квалификации!

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