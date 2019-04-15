Идеальное время: диетолог рассказала, когда и что лучше кушать в течение дня

Специалист поделилась секретами питания, которые помогут держат вес в норме
Различные продукты по-разному усваиваются организмом в течение дня, потому так важно знать идеальное время употребления тех или иных блюд. Об этом в Instagram рассказывает профессиональный диетолог Елена Кален. Она уверяет, что правильный подход к составлению меню поможет похудеть и не набирать лишнего.
Эксперт напомнила, что правильное питание – это сбалансированный рацион по белкам, жирам и углеводам (медленным и быстрым).
"В зависимости от того в какой период дня они будут употреблены в пищу и зависит процесс снижения, удержания или набора массы тела. Необходимо отметить, что все продукты важны для организма и насыщают его разными питательными компонентами", - отметила она.
Как лучше распределить продукты, чтобы снизить вес и сжечь набранные за день калории?
Иллюстративное фото (pexels.com)
Иллюстративное фото (pexels.com)
Напомним, что профессиональный диетолог Светлана Фус рассказала, как избежать пищевых срывов при переходе на здоровый рацион.
К слову, Светлана Фус назвала непривычный для многих продукт, который следует включить в меню.
Кстати, диетолог Екатерина Павлова перечислила распространенные причины ломкости и выпадения локонов.