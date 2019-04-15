Ідеальний час: дієтолог розповіла, коли і що краще їсти протягом дня

Різні продукти по-різному засвоюються організмом протягом дня, тому так важливо знати ідеальний час вживання тих чи інших страв. Про це в Instagram розповідає професійний дієтолог Олена Кален. Вона запевняє, що правильний підхід до складання меню допоможе схуднути і не набирати зайвого.

Експерт нагадала, що правильне харчування – це збалансований раціон по білках, жирах і вуглеводах (повільним і швидким).

"Залежно від того, в який період дня вони будуть вжиті в їжу і залежить процес зниження, утримання або набору маси тіла. Необхідно відзначити, що всі продукти, важливі для організму і насичують його різними поживними компонентами", - зазначила вона.

Як краще розподілити продукти, щоб знизити вагу і спалити набрані за день калорії?

Вранці краще обрати повільні і швидкі вуглеводи, оскільки більшість швидких вуглеводів багаті глюкозою і досить калорійні. Організму важливо витратити цю енергію протягом дня, щоб вона не перетворилася в жир. Повільні вуглеводи, навпаки, поступово виділяють глюкозу, і вона встигає засвоїтися організмом, не відкладаючись у вигляді жиру.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Крупи, каші, горіхи, фрукти, сухофрукти, солодощі, картопля краще всього підійдуть для сніданку. Наприклад, картоплю, краще завжди їсти в першій половині дня. Вона багата на крохмаль, калорійна і може легко перетворитися в жир. Вживаючи її на сніданок, шанси спалити калорії набагато вище.

Такі сухофрукти, як інжир і курага, добре розганяють метаболізм та допомагають перетравлювати їжу протягом дня.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Яблука сприяють поліпшенню роботи шлунку і кишечника, тому їх також краще їсти в першій половині дня. А ось з'їдене ввечері яблуко може спровокувати дискомфорт і підвищити кислотність шлунка.

Нагадаємо, що професійний дієтолог Світлана Фус розповіла, як уникнути харчових зривів при переході на здоровий раціон.

До слова, Світлана Фус назвала незвичний для багатьох продукт, який слід включити в меню.

До речі, дієтолог Катерина Павлова перерахувала поширені причини ламкості і випадання локонів.