Ідеальний час: дієтолог розповіла, коли і що краще їсти протягом дня

Спеціаліст поділилася секретами харчування, які допоможуть тримають вагу в нормі
Різні продукти по-різному засвоюються організмом протягом дня, тому так важливо знати ідеальний час вживання тих чи інших страв. Про це в Instagram розповідає професійний дієтолог Олена Кален. Вона запевняє, що правильний підхід до складання меню допоможе схуднути і не набирати зайвого.
Експерт нагадала, що правильне харчування – це збалансований раціон по білках, жирах і вуглеводах (повільним і швидким).
"Залежно від того, в який період дня вони будуть вжиті в їжу і залежить процес зниження, утримання або набору маси тіла. Необхідно відзначити, що всі продукти, важливі для організму і насичують його різними поживними компонентами", - зазначила вона.
Як краще розподілити продукти, щоб знизити вагу і спалити набрані за день калорії?
Ілюстративне фото (pexels.com)
Ілюстративне фото (pexels.com)
Нагадаємо, що професійний дієтолог Світлана Фус розповіла, як уникнути харчових зривів при переході на здоровий раціон.
До слова, Світлана Фус назвала незвичний для багатьох продукт, який слід включити в меню.
До речі, дієтолог Катерина Павлова перерахувала поширені причини ламкості і випадання локонів.