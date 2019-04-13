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Витамины и антиоксиданты: диетолог назвала необычный продукт для здоровья

Lite » Еда 13.04.2019 - 08:52
Витамины и антиоксиданты: диетолог назвала необычный продукт для здоровья
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт озвучила непривычное для многих растение, которое стоит включить в рацион

Профессиональный диетолог Светлана Фус озвучила название полезного растения, которое стоит включить в рацион и разнообразить свое здоровое и вкусное меню. О неоспоримой пользе мангольда, листовой свеклы, она рассказала в Facebook.

Растение используют для приготовления салатов, борщей, винегрета, супов и даже вторых блюд. Например, хорошим овощным дополнением к спагетти, риса или мяса станет тушеный мангольд.

По словам диетолог, листья и черешки мангольда содержат витамин К, бета-каротин, железо, цинк и витамин С, а также является ценным источником антиоксидантов.

Витамины и антиоксиданты: диетолог назвала необычный продукт для здоровья

Иллюстративное фото (pexels.com)

"Это очень легкий продукт: в 100 г всего 19 ккал (1,8 г белков, 0,2 г жиров и 2,14 г углеводов). Содержит около 2 г пищевых волокон. Кстати, для борщей и салатов можно с успехом использовать листья обычной свеклы. Интересно, что свекла сначала использовали как листовое овощное растение. То есть люди в давние времена употребляли в пищу именно "вершки", а не "корешки" и лечили ими многие заболевания", - привела интересный факт Фус.

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