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Идеальное летнее меню от диетолога: что есть в течение дня

Lite » Еда 20.06.2019 - 08:54
Идеальное летнее меню от диетолога: что есть в течение дня
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт расказала, что употреблять в жаркое время года

По мнению диетолога Ольги Усенко, летом питание делится на два типа – есть те, кто может употреблять в жару все, и время года никак не влияет на рацион человека, но находятся и те, кто в этот период с трудом может съесть хоть кусочек, предпочитая еде напитки. На странице в Instagram она привела примерное меню рациона, предложив различные варианты завтраков, обедов и ужинов.

Эксперт призывает в жару не переедать и придерживаться правильного питьевого режима. Тем, кто сутра не теряет аппетит, она предлагает обратить внимание на белковый завтрак. Для этого хорошо подойдут следящие комбинации: творог + фрукты, яичницы в разных вариациях с овощами. В таком случае, днем можно есть гарниры или гарниры с мясом/рыбой.

А вот для тех, кто в жару не дружит с едой, утром лучше всего съесть:

  • гарнир + овощи + авокадо;
  • овсянку с фруктами.

Идеальное летнее меню от диетолога: что есть в течение дня

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Днем или вечером желательно есть что-то белковое. Например, 2 яйца вечером с овощами и сыром будет прекрасно. Вы ж помните самые простые правила ПП? 1-2 приема пищи с разной белковой пищей и 1 прием пищи гарнир.

Диетолог привела также два варианта меню на день:

Вариант 1:

  • завтрак - творог 150 г + 200 г ягод + чайная ложка меда;
  • перекус - фрукты 300 г + орехи 20 г;
  • обед - гарнир 150- 200 г (в готовом виде) + овощи;
  • ужин - овощи + мясо/птица/рыба.

Идеальное летнее меню от диетолога: что есть в течение дня

Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀


Вариант 2:

  • завтрак - гарнир 150- 200 г (в готовом виде) + овощи + авокадо;
  • перекус - фрукты 300 г + орехи 20 г;
  • обед/ужин - птица/рыба/яйца + овощи.


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