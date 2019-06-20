Идеальное летнее меню от диетолога: что есть в течение дня

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт расказала, что употреблять в жаркое время года

По мнению диетолога Ольги Усенко, летом питание делится на два типа – есть те, кто может употреблять в жару все, и время года никак не влияет на рацион человека, но находятся и те, кто в этот период с трудом может съесть хоть кусочек, предпочитая еде напитки. На странице в Instagram она привела примерное меню рациона, предложив различные варианты завтраков, обедов и ужинов.

Эксперт призывает в жару не переедать и придерживаться правильного питьевого режима. Тем, кто сутра не теряет аппетит, она предлагает обратить внимание на белковый завтрак. Для этого хорошо подойдут следящие комбинации: творог + фрукты, яичницы в разных вариациях с овощами. В таком случае, днем можно есть гарниры или гарниры с мясом/рыбой.

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А вот для тех, кто в жару не дружит с едой, утром лучше всего съесть:

гарнир + овощи + авокадо;

овсянку с фруктами.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Днем или вечером желательно есть что-то белковое. Например, 2 яйца вечером с овощами и сыром будет прекрасно. Вы ж помните самые простые правила ПП? 1-2 приема пищи с разной белковой пищей и 1 прием пищи гарнир.

Диетолог привела также два варианта меню на день:

Вариант 1:

завтрак - творог 150 г + 200 г ягод + чайная ложка меда;

перекус - фрукты 300 г + орехи 20 г;

обед - гарнир 150- 200 г (в готовом виде) + овощи;

ужин - овощи + мясо/птица/рыба.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀



Вариант 2:

завтрак - гарнир 150- 200 г (в готовом виде) + овощи + авокадо;

перекус - фрукты 300 г + орехи 20 г;

обед/ужин - птица/рыба/яйца + овощи.

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