Эксперименты с диетами: диетолог указала на распространенные ошибки

К каким способам только не прибегают желающие быстро сбросить вес. О вреде экспресс-диет известно давно, но почему же они так популярные и к чему могут привести, рассказала в Instagram терапевт-диетолог Татьяна Лакуста.

К чему приводят опыты в питании? Есть категория людей, которая постоянно в меняет стиль питания. Цель разная - вес, мода, красота.

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Стилей питания много, от крайне ограничительных до совсем свободных. Прежде чем следовать - отследите свой стартовый статус организма: зайдите к врачу или углубитесь в тему сами, чтоб иметь понятие - для меня ли карнивор; а, может, есть противопоказания к кето; а возможно, сейчас совсем не время выводить мясо из питания. Это про отвественность перед собой.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Белково-энергетическая недостаточность - не редкая ситуация. Потом, конечно, недоумение, почему у меня отеки, почему у меня постоянная тяжесть в животе, почему "меня дует, как мячик", почему не растут показатели витаминов/минералов в крови?

И вправду, почему? Дело в том, что работа нашего ЖКТ часто игнорируется, не отслеживается его здоровье, люди ходят с тяжестью, вздутиями и изжогами годами, не укладывая это в симптомы болезни.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Позже начинают проявляться уже внешние симптомы дефицитов нутриентов - гипотрофия мышц, изменения языка, фолликулярный гиперкератоз, выпадение волос. Но и это списывают на "осенне-зимний переходной период"!

Вывод: все эксперименты над собой должны быть подкреплены знаниями!

Напомним, что диетолог Альбина Комиссарова раскрыла правду о продуктах, которые, по мнению большинства, способствуют набору веса.