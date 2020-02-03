Експерименти з дієтами: дієтолог вказала на поширені помилки

До яких способів тільки не вдаються бажаючі швидко скинути вагу. Про шкоду експрес-дієт відомо давно, але чому вони так популярні і до чого можуть призвести, розповіла в Instagram терапевт-дієтолог Тетяна Лакуста.

До чого призводять екперементи в харчуванні? Є категорія людей, яка постійно змінює стиль харчування. Мета різна - вага, мода, краса.

⠀

Стилів харчування багато, від вкрай обмежувальних до зовсім вільних. Перш ніж слідувати - відстежуйте свій стартовий статус організму: зайдіть до лікаря або заглибитися в тему самі, щоб мати поняття - чи для мене карнівор; а, може, є протипоказання до кето; а можливо, зараз зовсім не час виводити м'ясо з харчування. Це про відповідальність перед собою.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Білково-енергетична недостатність не рідкісна ситуація. Потім, звичайно, подив, чому в мене набряки, чому у мене постійна важкість у животі, чому "мене дує, як м'ячик", чому не зростають показники вітамінів/мінералів у крові?

І справді, чому? Справа в тому, що робота нашого ШКТ часто ігнорується, не відстежується його здоров'я, люди ходять з тяжкістю, здуттям і печією роками, не укладаючи це в симптоми хвороби.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Пізніше починають проявлятися вже зовнішні симптоми дефіциту нутрієнтів - гіпотрофія м'язів, зміни мови, фолікулярний гіперкератоз, випадання волосся. Але і це списують на "осінньо-зимовий перехідний період"!

Висновок: всі експерименти над собою повинні бути підкріплені знаннями!

Нагадаємо, що дієтолог Альбіна Комісарова розкрила правду про продукти, які, на думку більшості, сприяють набору ваги.