Энергия на нуле: топ-4 причины постоянной усталости и как с ними бороться

Эксперт рассказала, что может стать причиной усталости и плохого самочувствия
Постоянная усталость и энергия на нуле, когда сил ни на что нет – это состояние, знакомое каждому. Тогда нужно разбираться, в чем же причина неважного самочувствия. О том, что может провоцировать хроническую усталость и как устранить причины недомогания рассказала нутрициолог Наталья Кошкина, которая ранее назвала топ-10 привычек для красоты. На странице в Instagram она опубликовала список дефицитов, которые способны "красть" энергию.
Причиной такого состояния может быть гормональный дисбаланс, но чаще оно вызвано нехваткой тех или иных веществ: когда мы не получаем нужные вещества в нужных количествах.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
В действительности от этого количества зависят масса вещей, в том числе:
Топ-10 здоровых привычек для красоты и стройности, которые по силам каждому
Вы можете быть "на ПП", но если вашему организму чего-то не хватает, то чувствовать вы себя будете паршиво.
Вот топ наиболее частых дефицитов (и то, как их исправить):
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
1. Обезвоживание. Обезвоживание даже в 0,5% уже имеет физиологические проявления. Значит, надо пить больше жидкости.
2. Витамины и минералы. Есть больше пищи с высокой питательной ценностью, такой как овощи, фрукты, мясо, рыбу, яйца, бобовые. В случае необходимости подключать добавки.
3. Белок. Есть больше продуктов, содержащих белок, таких как мясо, рыба, морепродукта, яйца.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
4. ЭПК и ДГК (жирные кислоты). Регулярно есть дикую жирную рыбу и водоросли.
Напомним, что диетолог Светлана Никитчук рассказала, можно ли сбросить вес на фруктовой диете.