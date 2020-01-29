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Энергия на нуле: топ-4 причины постоянной усталости и как с ними бороться

Lite » Еда 29.01.2020 - 13:56
Энергия на нуле: топ-4 причины постоянной усталости и как с ними бороться
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, что может стать причиной усталости и плохого самочувствия

Постоянная усталость и энергия на нуле, когда сил ни на что нет – это состояние, знакомое каждому. Тогда нужно разбираться, в чем же причина неважного самочувствия. О том, что может провоцировать хроническую усталость и как устранить причины недомогания рассказала нутрициолог Наталья Кошкина, которая ранее назвала топ-10 привычек для красоты. На странице в Instagram она опубликовала список дефицитов, которые способны "красть" энергию.

Причиной такого состояния может быть гормональный дисбаланс, но чаще оно вызвано нехваткой тех или иных веществ: когда мы не получаем нужные вещества в нужных количествах.

Энергия на нуле: топ-4 причины постоянной усталости и как с ними бороться
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В действительности от этого количества зависят масса вещей, в том числе:

  • Уровень энергии
  • Аппетит
  • Общее самочувствие
  • Выносливость
  • Настроение
  • И, конечно, внешний вид

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Вы можете быть "на ПП", но если вашему организму чего-то не хватает, то чувствовать вы себя будете паршиво.

Вот топ наиболее частых дефицитов (и то, как их исправить):

Энергия на нуле: топ-4 причины постоянной усталости и как с ними бороться

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

1. Обезвоживание. Обезвоживание даже в 0,5% уже имеет физиологические проявления. Значит, надо пить больше жидкости.

2. Витамины и минералы. Есть больше пищи с высокой питательной ценностью, такой как овощи, фрукты, мясо, рыбу, яйца, бобовые. В случае необходимости подключать добавки.

3. Белок. Есть больше продуктов, содержащих белок, таких как мясо, рыба, морепродукта, яйца.

Энергия на нуле: топ-4 причины постоянной усталости и как с ними бороться
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4. ЭПК и ДГК (жирные кислоты). Регулярно есть дикую жирную рыбу и водоросли.

Напомним, что диетолог Светлана Никитчук рассказала, можно ли сбросить вес на фруктовой диете.

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