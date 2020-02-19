Диетолог рассказала, какую воду стоит пить для здоровья и красоты

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, как температура воды влияет на состояние организма

О том, что питьевой режим – основа здоровья и эффективного похудения знает каждый. Достаточное количество выпитой чистой воды в день помогает пищеварению, востанавливает энергетический балланс и дажеулучшает состояние кожи. Диетолог Тана Филкова утверждает в Instagram, что все зависит не только от колличества, но и температуры воды и призывает обратитьвнимание на тепло-горячую-воду.

Хотя бы утром нужно не спеша выпивать два стакана именно тепло-горячей воды, не едва теплой! Водой комнатной температуры мы охлаждаем организм, гасим огонь пищеварения. Это вам детально расскажет аюрведическая и тибетская медицина.

Тепло-горячая вода снимает спазмы в гладкой мускулатуре желудочно-кишечного тракта, стимулирует сокращение желчного и выброс желчи, активизирует секреторную активность всего ЖКТ, будит огонь пищеварения. Вода комнатной температуры=холодная вода - работает с обратно противоположным эффектом!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Тепло-горячая вода в течение дня - это мягкое, но эффективное желчегонное. Неспешно выпитые с утра натощак два стакана тепло-горячей воды гарантируют нормализацию утреннего стула.

Особенно при гипотиреозе и АИТ никаких 1.5-2.0 л бутилированной воды комнатной температуры. Такая вода уйдет в отеки!

Чтобы вода усваивалась и не было отеков (что характерно при гипотиреозе) нужно пить только тепло-горячую воду по пару глотков каждый час в течения дня.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Термос вам в помощь. И даже в тренажерный зал лучше ходить с термосом и тогда точно почувствуете все волшебство тепло-горячей воды.

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