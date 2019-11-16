Топ-7 причин пить воду при похудении

Иллюстративное фото (pexels.com)

Диетолог Елена Кален объяснила, в чем важность достаточного количества воды

Выпивать достаточное количество воды очень важно в процессе снижения веса, да и в целом для здоровья организма. Нутрициолог Елена Кален, которая ранее научила, как перестать заедать стрессовые ситуации, рассказала на своей странице в Instagram, зачем пить воду при похудении, в какое время лучше пить и в каких объемах.

Топ-7 причин пить воду от эксперта:

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1. Вода необходима организму для восстановления энергии. В течение дня на работу систем и органов организм тратит около двух литров жидкости. Потеря влаги приводит к появлению раздражительности и негативно сказывается на концентрации внимания. Поэтому для нормальной работы нашему организму необходима вода.

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2. Особенно остро в воде нуждается система пищеварения. Вода препятствует образованию запоров, а также выводит продукты жизнедеятельности из организма. Также вода — главный участник всех химических процессов, происходящих в ЖКТ, который доставляет питательные вещества и выводит отработанные.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

3. Вода существенно сокращает риск развития инфекционных заболеваний. Дефицит жидкости в организме ведет к обезвоживанию, которое снижает защиту иммунной системы. Слабый иммунитет означает увеличение частоты заболеваний, а также довольно тяжелый перенос инфекционных заболеваний.

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4. Вода — регулятор биохимических процессов в теле. Например, после тренировок организм разгорячён и требует жидкости, чтобы восстановиться. Вода как раз и является этим восстанавливающим средством. Недостаток воды в организме способен вызвать мышечные спазмы. Для предотвращения этого при занятии спортом рекомендуется пить воду до и после тренировки.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

5. Вода способствует сжиганию жиров. Возьмем, к примеру, энергозатратные процессы, к которым относят образование мышечной ткани. Чем больше сжигается калорий, тем больше требуется воды, поскольку при потоотделении через потовые железы на поверхность выходят не только токсины и жидкость, но и жир. Кроме того, вода нормализует обмен веществ.

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6. Вода улучшает общее самочувствие, действует на организм как жаропонижающее средство и выводит вредные и токсические вещества. При переутомлениях, отравлениях, похмелье невозможно улучшить состояние без большого количества воды, которое выведет шлаки и токсины, а также восстановит энергию.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

7. Доказано, что ежедневное употребление питьевой воды оказывает благотворное влияние на клетки кожи, предотвращая сухость, вода "питает" кожу изнутри, придавая коже упругость и сохраняя ее молодость.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Cпециалисты согласны с тем, что полезно выпивать воду за 15-20 минут до приема пищи. Однако, многие совершают ошибку, когда пытаются обмануть свое тело и пьют воду, даже когда голодны, когда им нужна пища, а не вода. В результате делают только хуже — срыв, набор веса или наоборот истощение.

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По сути это довольно бесполезное занятие: вода, попадая в пустой желудок, полностью просачивается в кишечник через 5-15 минут. и он вновь становится пустым. А вот чувство голода, если оно было, от приема воды не проходит. Соответственно, организм не получает нужных ему питательных веществ, и есть вам захочется снова.

Ранее диетолог Елена Кален рассказала о продуктах –провокаторах чувства голода.

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