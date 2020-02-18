Как легко похудеть в зрелом возрасте и что этому препятствует: эксперт дала ответы

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Нутрициолог назвала топ-5 причин, почему тяжело похудеть после 40

С возрастом расстаться с лишними кило становится все труднее, а ведь так хочется выглядеть стройно и привлекательно, невзирая на цифры в паспорте! Почему же это происходит и как сбросить вес после 40 рассказала нутрициолог Елена Кален, которая ранее поделилась рецептами полезных салатов. В Instagram она перечислила топ-5 причин, почему лишние кило не хотят уходить.

После 40 многие замечают, что лишние килограммы прилетают буквально из воздуха. Кажется, стоит посмотреть на еду, вдохнуть ее аромат, она сразу откладывается на боках. Разберем 5 причин, почему так происходит, и что с этим делать.

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Замедление метаболизма. Из-за возрастных изменений происходит замедление обмена веществ, поэтому человек поправляется при том же рационе. В 40 организму нужно намного меньше калорий, чем в 25. Не последнюю роль играют и внешние факторы - стрессы, недосып, систематические переедания, снижение физической активности. Все это приводит к откладыванию жира.

Что делать? Пересмотреть свое привычное меню и сделать выбор в пользу правильного питания. Стараться ввести в рацион свежие овощи, крупы, заменить сладости на более полезные десерты. Пить достаточное количество воды, ведь именно она участвует в расщеплении жиров.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Недостаток физической активности. После 40 обмен веществ замедляется, а физическая активность улучшает кровообращение, разгоняет кислород и лимфу. Тренировки помогают выгнать лишнюю жидкость из клеток тела, улучшить перистальтику кишечника и вывести из него шлаки. Потому что лишний вес это не только жир, но и застоявшаяся вода и шлаки в кишечнике.

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Что делать? Выбрать посильные тренировки, больше ходить, плавать и проводить время на свежем воздухе. Если вы никогда не занимались спортом, начните с малого. Короткая трехминутная тренировка лучше, чем совсем ничего. Тем, кто от слова “спорт” испытывает неприязнь, рекомендуется выбрать йогу, пилатес или танцы.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сон менее 7 часов. Известно, что люди после 40 засыпают хуже, чем в 20 лет. Это происходит из-за накопленного за жизнь стресса, непроработанных негативных эмоций и переживаний. Однако именно во сне жир сжигается лучше всего.

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Что делать? Если бессонница стала верной подругой на протяжении 6-8 месяцев, стоит обратиться к врачу. Старайтесь перед сном выключать все гаджеты и не заходить в соц.сети. Вместо этого устройте сеанс ароматерапии с маслом лаванды или примите горячую ванну.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Менопауза и климакс. В эти непростые для женщины периоды происходят гормональные изменения. Уровень эстрогена и прогестерона снижается, что провоцирует отеки и увеличение жировой ткани.

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Что делать ? Помнить, что поддержать свое тело можно с помощью изменения образа жизни и своего отношения к питанию.

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