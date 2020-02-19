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Дієтолог розповіла, яку воду варто пити для здоров'я і краси

Lite » Їжа 19.02.2020 - 08:37
Дієтолог розповіла, яку воду варто пити для здоров'я і краси
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, як температура води впливає на стан організму

Про те, що питний режим – основа здоров'я і ефективного схуднення знає кожен. Достатня кількість випитої чистої води в день допомагає травленню, відновлює енергетичний баланс і дажеулучшает стан шкіри. Дієтолог Тана Филкова стверджує в Instagram, що все залежить не тільки від кількості, але і температури води і закликає звернути увагу на тепло-гарячу воду.

Хоча б зранку потрібно не поспішаючи випивати дві склянки саме тепло-гарячої води, не ледь теплої! Водою кімнатної температури ми охолоджуємо організм, гасимо вогонь травлення. Це вам детально розповість аюрведична і тибетська медицина.

Тепло-гаряча вода знімає спазми в гладкій мускулатурі шлунково-кишкового тракту, стимулює скорочення жовчного і викид жовчі, активує секреторну активність всього ШКТ, будить вогонь травлення. Вода кімнатної температури=холодна вода - працює з геть протилежним ефектом!

Дієтолог розповіла, яку воду варто пити для здоров'я і краси

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тепло-гаряча вода протягом дня - це м'який, але ефективний жовчогінний. Неспішно випиті з ранку натщесерце два склянки тепло-гарячої води гарантують нормалізацію ранкового стулу.

Особливо при гіпотиреозі і АІТ ніяких 1.5-2.0 л бутильованої води кімнатної температури. Така вода піде у набряки!

Щоб вода засвоювалася і не було набряків (що характерно при гіпотиреозі) потрібно пити тільки тепло-гарячу воду по пару ковтків щогодини протягом дня.

Дієтолог розповіла, яку воду варто пити для здоров'я і краси

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Термос вам в допомогу. І навіть в тренажерний зал краще ходити з термосом і тоді точно відчуєте всі принади тепло-гарячої води.

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