Диетолог раскрыла правду о полезности суперфудов

Фото: (instagram.com/doctor_komissarova)

Эксперт решила развеять мифы о "суперполезных" продуктах

Мода на здоровый образ жизни и похудение порождает различные рекламные предложения и мифы про невероятно полезные продукты, так называемые суперфуды. Очень распространено мнение, что их ежедневное употребление в пищу снижает риск хронических заболеваний и предупреждает многие болезни. Отметим, что суперфуды - это продукты растительного мира, которые обладают высокой концентрацией полезных веществ, нигде больше не встречающейся в природе.

Популярный диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее объяснила, почему не нужно фанатично считать калории, решила разобраться, так ли уж они волшебны, или же это лишь происки маркетологов. Для примера она взяла три популярных суперфуда.

Льняное масло

Идея: содержит большое количество омега-3

На самом деле: омега-3 это группа полиненасыщенных жирных кислот, а именно ЭПК, ДГК, АЛК и другие. Чтобы было проще: ЭПК и ДГК являются "готовыми", содержатся в животных продуктах, а из АЛK (содержится в растительных маслах, льняном масле) синтезируется ЭПК и ДГК, но в небольшом количестве.

Вывод: льняное масло полезно, но не надо делать из него панацею и тем более пить насильно натощак, а как источник Омега-3 лучше есть рыбу и морепродукты 2-3 раза в неделю.

Фото: (instagram.com/doctor_komissarova)

Ягоды Годжи

Идея: можно похудеть, омолодиться и тд.

На самом деле: никаких научных исследований, подтверждающих пользу этих ягод, нет. В результате разбирательств по обвинению производителей в мошенничестве, теперь они обязаны убрать с этикеток все фразы о "лжеполезности" этих продуктов.

Вывод: можно есть эти ягоды, если вкусно.

Фото: (instagram.com/doctor_komissarova)

Семена чиа

Идея: помогают худеть, полезны для желудка и кишечника

На самом деле так и есть. Неожиданно для меня, да? Большое количество клетчатки, сбалансированный состав семян, высокая питательная ценность действительно подавляет аппетит и улучшает работу кишечника.

Вывод: Поэтому смело заливайте их любой жидкостью, йогуртом и ешьте на здоровье!

Фото: (unsplash.com)

Напомним, ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала, каким должен быть режим питания перед тренировкой. К примеру, диетолог развенчала еще один миф, что после тренировки нужно "выдержать два часа и только после принимать пищу".

Также эксперт отметила, на какие важные моменты следует обратить внимание, если вы тренируетесь или соблюдаете диету, а вес стоит на месте.

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