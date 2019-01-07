Что делать, если вес стоит: советы диетолога

Фото: (unsplash.com)

Следите за питанием и не будьте слишком строги к себе

Многим худеющим знакома проблема, когда вроде бы и питаешься правильно, и спортом занимаешься, а вес замер на одной отметке и не снижается. Какие могут быть причины этого и что же делать, разобралась на своей instagram-страничке популярный диетолог Альбина Комиссарова, которая до этого объяснила, почему не надо фанатично считать калории.

Итак, почему вес стоит и что с этим делать:

Вы много едите.

Причем, вы можете даже об этом не знать! Там ложка меда, там два латте и т.д.

Решение: начать вести пищевой дневник и записывать туда ВСЕ, что попадает вам в рот. Тогда все станет понятно.

Вы мало едите.

И не удивляйтесь, эта причина даже чаще. Питаясь на 800-1000 ккалорий в сутки можно замедлить обмен веществ и вес встанет.

Решение: ведение дневника, добавление дополнительных приемов пищи. И терпение.

Фото: (unsplash.com)

Вы едите не то, что нужно.

Можно конечно сидеть на Дюкане или на шоколаде. Но если в вашей диете нет белков, жиров, углеводов, клетчатки - о здоровом похудении даже не думайте.

Решение: обратить внимание на здоровое питание, не бояться жиров, хлеба (и зрелищ)

Все норм, но вы взвешиваетесь каждый день.

Пожалуйста, не надо так делать! Вес подвержен колебаниям в 1-2 кг (вода, фаза цикла и тд).

Решение: взвешиваться раз в 10 дней, причём утром, натощак, после туалета.

Фото: (pixabay.com)

Вы слишком строги к себе.

Банан? О боже! Зефир? Сахар зло! И тд

Решение: не нужно держать ваш организм в напряжении, дайте ему расслабиться, кусочек шоколада в сутки не сделают вас толстой.

Фото: (unsplash.com)

Вы долго худеете.

Даже на калорийности 1400-1600 вес может встать. Организм адаптировался. И это нормально.

Решение: подождите, иногда неделя, иногда месяц, нужно терпение. Я пациентам пробую менять тип питания (средиземноморская диета, вегетарианская и тд) или тип физической нагрузки.

Напомним, ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала, как правильно "разгружаться" после новогоднего застолья.

Мы также публиковали эффективные советы, как перестать есть после ужина. Специалисты сходятся во мнении, что лучше всего перестать есть примерно за три часа до сна.

Кстати, перед началом похудения важно составить грамотный план. Эти 7 шагов помогут тебе провести самоанализ и написать план расставания с лишними килограммами.