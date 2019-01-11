Дієтолог розкрила правду про корисність суперфудів

Фото: (instagram.com/doctor_komissarova)

Експерт вирішила розвіяти міфи про "суперкорисні" продукти

Мода на здоровий спосіб життя і схуднення породжує різні рекламні пропозиції і міфи про неймовірно корисні продукти, так звані суперфуди. Дуже поширена думка, що щоденне вживання їх в їжу знижує ризик хронічних захворювань і запобігає багатьом хворобам. Зазначимо, що суперфуди - це продукти рослинного світу, які володіють високою концентрацією корисних речовин, яка ніде більше не зустрічається в природі.

Популярний дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше пояснила, чому не треба фанатично рахувати калорії, вирішила розібратися, чи так вже вони чарівні, або ж це лише підступи маркетологів. Для прикладу вона взяла три популярні суперфуди.

Лляне масло

Ідея: містить велику кількість омега-3

Насправді: омега-3 це група поліненасичених жирних кислот, а саме ЕПК, ДГК, АЛК та інші. Щоб було простіше: ЕПК і ДГК є "готовими", містяться в тваринних продуктах, а з АЛК (міститься в рослинних оліях, лляній олії) синтезується ЕПК і ДГК, але в невеликій кількості.

Висновок: лляне масло корисно, але не треба робити з нього панацею і тим більше пити насильно натщесерце, а як джерело Омега-3 краще їсти рибу і морепродукти 2-3 рази в тиждень.

Фото: (instagram.com/doctor_komissarova)

Ягоди Годжі

Ідея: можна схуднути, омолодитися і тд.

Насправді: жодних наукових досліджень, що підтверджують користь цих ягід, немає. В результаті розглядів за звинуваченням виробників у шахрайстві, тепер вони зобов'язані прибрати з етикеток всі фрази про "лжекорисність" цих продуктів.

Висновок: можна їсти ці ягоди, якщо смачно.

Фото: (instagram.com/doctor_komissarova)

Насіння чіа

Ідея: допомагають худнути, корисні для шлунка і кишечника

Насправді так і є. Несподівано для мене, так? Велика кількість клітковини, збалансований склад насіння, висока поживна цінність дійсно пригнічує апетит і покращує роботу кишечника.

Висновок: Тому сміливо заливайте їх будь-якою рідиною, йогуртом і їжте на здоров'я!

Фото: (unsplash.com)

Нагадаємо, раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, яким повинен бути режим харчування перед тренуванням. Наприклад, дієтолог розвінчала ще один міф, що після тренування потрібно "витримати дві години і тільки після вживати їжу".

Також експерт відзначила, на які важливі моменти слід звернути увагу, якщо ви тренуєтеся або дотримуєтеся дієти, а вага стоїть на місці.

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