Диетолог назвала "женские" продукты для здоровья: на что стоит налегать

Сохранить молодость, силы, здоровье организма с возрастом становится сложнее, особенно если учитывать переломные периоды в жизни женщины, включая особенности зрелого возраста, когда требуется особое отношение к себе и своим потребностям. Диетолог Ольга Безугла в Instagram перечислила "женские" продукты, которые станут отличной профилактикой ряда заболеваний и помогут легче пережить гормональные перестройки.

Эксперт рассказала о природных вещества, которые при попадании в организм имитируют действие эстрогенов (женских половых гормонов) - фитоэстроганах. Фитоэстрогены - это компоненты растений, которые способны связываться с рецепторами, предназначенными для эстрогенов. При этом некоторые фитоэстрогены стимулируют рецепторы, а другие - блокирует его эффекты.

Поэтому эффекты у фитоэстрогенов разные, и, чтобы не путать их с гормонами (которые только стимулируют рецепторы), фитоэстрогены принято называть селективными модуляторами эстрогеновых рецепторов - SERM.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Также есть данные, что фитоэстрогены снижают риск рака эндометрия и яичников у женщин. Все эти болезни связаны с избытком эстрогенов, которые нередко назначают в качестве заместительной терапии женщинам, чья функция яичников постепенно снижается.

Фитоэстрогены в данном случае регулируют функцию эстрогеновых рецепторов - блокируют их и предупреждают чрезмерную стимуляцию (эстрогены в норме стимулируют рост клеток). Кроме того, фитоэстрогены блокируют ароматазу - фермент, который увеличивается в раковой опухоли. Этим эффектом объясняют способность фитоэстрогенов снижать риск рака простаты и яичек у мужчин.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

А надо ли бояться мужчинам продуктов с "женскими гормонами"? Ученые считают, что нет, поскольку некоторые фитоэстрогены блокируют эстрогеновые рецепторы, а не стимулируют их. Как показал крупный мета-анализ (сбор данных последних лет) фитоэстрогены (в частности, изофлавоны) не оказывают негативного влияния на репродуктивную функцию мужчины.

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Фитоэстрогены можно найти также в:

Сухофруктах;

Персиках;

Яблоках;

Вишне;

Петрушке;

Морковке;

Орехах;

Чечевице.

Фото: instagram.com/dr.bezugla_olga

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