Диетолог озвучила самый важный критерий похудения: дело в приеме пищи

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог сделала важное замечание о питании при похудении

Наш организм нуждается в режиме – это залог его праыильного функционирования и здоровья в целом. Это правило относиться ко всему, включая питание. Приемы пищи в определенное время или через равные промежутки – важный фактор в комплексном подходе в борьбе с лишним весеом. Диетолог Ольга Усенко в Instagram рассказала о вжном критерии похудения, связаном с хронопитнием (приемом пищи по времени).

Эксперт дала ответ на частый вопрос худеющих: "Если питаться правильно, но не всегда по времени, результат похудения будет?".

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Самая главная теория о наборе веса и похудении звучит так — если ты тратишь энергии больше, чем потребляешь, ты худеешь; если ты потребляешь калорий больше, чем тратишь, ты набираешь.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Тут не сказано ничего про режим, про время и все остальное. Но в этой теории есть смысл и суть.

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Самый важный критерий, которого нужно придерживаться в режиме, — разрыв между ужином и завтраком, т.е важно соблюдать время ужина и завтрака.

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Оптимально:

ужин до 19:00

завтрак 7:30-8:30

Разрыв между ужином и завтраком для здорового человека должен быть 12 часов. Это приемлемо для пищеварения и ЖКТ в целом.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Конечно, если мы будем ужинать в 21:00, с учетом даже нужных нам КБЖУ, а завтракать в 6:00, то отечность, тяжесть, плохой сон и никакого правильного похудения нам не дождаться.

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Поэтому, если днем не всегда получается держать режим, это не страшно, главное помнить про время ужина и время завтрака.

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Также обязательно наблюдайте за своим режимом дня, не перекусывайте каждый час.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

После каждого приема пищи отсчитывайте 2,5-3,5 часа (если нет четкого режима), а то и 4 можно, время зависит еще и от размера и калорийности порции.

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