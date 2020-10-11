Питание и здоровая кожа: диетолог разрушила мифы об увядании и старении

Как питание влияет на кожу (фото: freepik)

Диетолог рассказала про взаимосвязь правильного питания и состояния вашей кожи

Известный диетолог Альбина Комиссарова рассказала, как питание влияет на здоровье кожи. При этом специалист разрушила миф, напомнив, что правильный уход все же гораздо важнее.

Диетолог в Insragram говорит, что можно правильно питаться и при этом иметь акне.

"На самом деле, правильный уход намного важнее, чем питание. Да-да, вы не ослышались, вы вполне можете питаться хаотично и иметь проблемы с кожей и, наоборот, питаться идеально и иметь очень тяжелое акне", - уверена Комиссарова.

Но есть ряд правил, о которых следует помнить, чтобы ваша кожа была здоровой и сияющей.

Вода

Конечно, если вы месяц не пьете никаких напитков, не едите фрукты и овощи, то ваша кожа будет сухой. Но чаще всего сухость кожи обусловлена недостаточной влажностью окружающей среды и недостаточным уходом за кожей. Поэтому воду надо пить, конечно, но без фанатизма: столько, сколько хочется, не заставляя себя.

Молочные продукты

Есть рекомендация ограничить молочные продукты, особенно обезжиренные, при проявлениях акне. Но для начала нужно отметить, есть ли у вас обострение, после приема молочных продуктов. Если нет - ешьте на здоровье.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Сахар

Добавленный сахар действительно может усугублять акне, но тут также, нужно отмечать свою реакцию на продукты.

Что касается связи сахара и старения кожи, избыточное потребление сахара действительно способствует образованию вещества AGE, которое скрепляет коллагеновые волокна, в результате - кожа менее упругая. Поэтому сахар нужно употреблять умеренно или отказаться от него совсем.

Алкоголь

Он является провокатором при розацее, но не влияет на течение псориаза. Однако, по данным исследований, у людей, употребляющих алкоголь, больше шансов заболеть псориазом.

Также избыточное потребление алкоголя увеличивает риск развития рака кожи.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Продукты с глютеном

"Не поверите, но потребление продуктов с глютеном никак не влияет на состояние кожи. Вопрос в том, что потребление продуктов из белой муки может усиливать акне, но здесь речь только о высоком ГИ, а не о глютене", - пишет специалист.

Коллаген

А вот прием добавок с коллагеном может помочь поддержать кожу в тонусе.

"Коллаген - структурный белок, который составляет волосы, кожу, кости и т. д. С возрастом выработка коллагена уменьшается и кажется логичным начать его восполнять заранее с помощью таблеток или порошка", - подчеркнула специалист.

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