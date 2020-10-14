Дієтолог назвала "жіночі" продукти для здоров'я: на що варто налягати

Зберегти молодість, сили, здоров'я організму з віком стає складніше, особливо якщо враховувати переломні періоди в житті жінки, включаючи особливості зрілого віку, коли потрібне особливе ставлення до себе і своїх потреб. Дієтолог Ольга Безугла в Instagram перерахувала "жіночі" продукти, які стануть відмінною профілактикою ряду захворювань і допоможуть легше пережити гормональні перебудови.

Експерт розповіла про природні речовини, які при попаданні в організм імітують дію естрогенів (жіночих статевих гормонів) - фітоестрогени. Фітоестрогени - це компоненти рослин, які здатні зв'язуватися з рецепторами, призначеними для естрогенів. При цьому деякі фітоестрогени стимулюють рецептори, а інші - блокують його ефекти.

Тому ефекти у фітоестрогенів різні, і, щоб не плутати їх з гормонами (які тільки стимулюють рецептори), фітоестрогени прийнято називати селективними модуляторами естрогенових рецепторів - SERM.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Також є дані, що фітоестрогени знижують ризик раку ендометрія і яєчників у жінок. Всі ці хвороби пов'язані з надлишком естрогенів, які нерідко призначають в якості замісної терапії жінкам, чия функція яєчників поступово знижується.

Фітоестрогени в даному випадку регулюють функцію естрогенових рецепторів - блокують їх і попереджають надмірну стимуляцію (естрогени в нормі стимулюють ріст клітин). Крім того, фітоестрогени блокують ароматазу - фермент, який збільшується в раковій пухлині. Цим ефектом пояснюють здатність фітоестрогенів знижувати ризик раку простати і яєчок у чоловіків.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чи треба боятися чоловікам продуктів з "жіночими гормонами"? Вчені вважають, що ні, оскільки деякі фітоестрогени блокують естрогенові рецептори, а не стимулюють їх.Як показав великий мета-аналіз (збір даних останніх років) фітоестрогени (зокрема, ізофлавони) не мають негативного впливу на репродуктивну функцію чоловіка.

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Фітоестрогени можна знайти також в:

Сухофруктах;

Персиках;

Яблуках;

Вишні;

Петрушці;

Морквині;

Горіхах;

Сочевиці.

Фото: instagram.com/dr.bezugla_olga

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