Худеем по часам: диетолог рассказала о связи питания и режима дня

Фото: Катя Медушкина (instagram.com/katya_medushkina)

Эксперт по похудению дала советы, как правильно распределить приемы пищи в течение дня

Профессиональный диетолог, эксперт по правильному питанию Катя Медушкина считает, что совместить свое питание с режимом дня, чтобы похудеть, возможно, невзирая на рабочий график и биоритмы. О тонкостях приема пищи по часам она рассказала в Instagram.

Специалист отметила, что есть необходимо вне зависимости от того, когда вы бодрствуете - день это или ночь.

"Перерыв между приемами пищи должен составлять не более 3-х часов. Это необходимо для поддержания должного уровня инсулина и глюкозы как можно более длительный срок. В этом случае вся потребленная пища полностью переваривается, все питательные вещества полностью усваиваются и используются на поддержание основных обменных процессов. Ничего не откладывается в жировое депо (если, конечно, рацион сбалансирован)! Если у вас перерыв более 4-х часов, когда бодрствуете, то ваш организм думает, что кормить его больше не будут, пришли "голодные времена", поэтому он переходит в режим энергосбережения, обменные процессы замедляются и жиросжигание приостанавливается", - пояснила она.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Также эксперт опубликовала примерный чек-лист с распорядком дня по времени, который поможет лучше сориентироваться в режиме приема пищи.

6:30 - пьем стакан теплой воды с 1 ч.л. меда. Мед мягко поднимает глюкозу (оставляя ровным инсулин), а теплая вода запускает пищеварительный тракт и готовит его к завтраку;

07:00 – завтрак;

10:00 – 1-й перекус;

13:00 – обед;

16:00 – перекус;

19:00 – ужин (за 3-4 часа до сна). Если вы ложитесь поздно, то ужинов должно быть 2;

за 30 минут до сна - легкий белковый перекус (кефир).

Катя подчеркнула - если вы просыпаетесь поздно, около полудня, то необходимо сместить по времени свои приемы пищи. Но утро должно начинаться с завтрака, а не с обеда.

"Если вы работаете по ночам - очень важно распределить весь рацион на сутки. Просто меняем день и ночь местами - ночью едим по графику, днем спим, крайний прием пищи за 3-4 часа до сна + перекус перед сном", - дала совет Медушкина.

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