Дієтолог назвала головні помилки тих, хто хоче швидко схуднути до літа

Фото: Катя Медушкина (instagram.com/katya_medushkina)

Вона перерахувала розповсюджені омани про експрес-схуднення

Професійний дієтолог, експерт правильному харчуванню Катя Медушкина назвала основні причини невдач тих, хто прагне схуднути до літа. Про це експерт написала в Instagram.

Так, серед помилок тих, хто худне виділяється самостійне скидання зайвої ваги за допомогою дієти, зменшення порції і відмова від їжі після 18.00, інтенсивні тренування без перегляду раціону, голодування і суворі детокси. Фахівець детально розповіла про плюси і мінуси кожного з невдалих методів.

Худнуть самостійно за допомогою дієти

+ можливо отримати швидкий результат;

- сто відсотків отримуємо проблеми зі здоров'ям, погіршується якість шкіри і волосся, плюс "бонус" - постійне відчуття голоду, жахливе настрій і повернення всіх зайвих кг.

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Зменшують порції і не їдять після 18:00

+ схуднення не принесе сильного стресу, результат буде;

- висока ймовірність "нічного дожора" через те, що лягаєш спати вже з почуттям голоду, повільний прогрес у схудненні, якість тіла не поліпшується.



⠀Ілюстративне фото (pexels.com)

Починають інтенсивно тренуватися, але харчування не змінюють

+ м'язи стануть сильнішими;

- основа схуднення це харчування, а на одних тренуваннях ви не схуднете.

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Голодують і довго використовують суворі детоксы

+ точно схуднете;

- спосіб екстремальний і багато в чому навіть ризиковий, голодування може призвести до гормональних збоїв, збоїв в роботі травної системи і відбитися на психологічному рівновазі. Проти детокс нічого не маю, але він повинен служити лише підготовкою до основного процесу схуднення.

Нагадаємо, що фітнес-тренер Аніта Луценко запропонувала власні варіанти ідеального сніданку.

Раніше професійний дієтолог Ольга Усенко розповіла про вплив стресу на набір зайвої ваги.

До речі, експерт по схудненню Катя Медушкина розповіла про зв'язок правильного режиму дня і харчування.